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СМИ: КНДР запустила четыре баллистические ракеты

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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КНДР в понедельник осуществила ракетный запуск, который стал вторым за прошедший месяц и вызвал серьезную обеспокоенность в Японии и Республике Корея. Глава японского правительства Синдзо Абэ решительно осудил ракетный пуск Пхеньяна, подчеркнув, что последние события дали ясно понять уровень угрозы со стороны КНДР.

КНДР произвела одновременный пуск сразу четырех баллистических ракет с полигона Тончан-ни на западном побережье страны. Три из них пролетели около 1000 км и упали в исключительной экономической зоне Японии - в Японском море примерно в 300-350 км от полуострова Ога, который относится к японской префектуре Акита. По данным южнокорейских военных, ракеты летели на высоте примерно 260 км, пишет ТАСС.

По данным японских СМИ, Вооруженные силы Японии не смогли заранее зафиксировать подготовку северокорейской стороны к запуску. Однако сам старт, как сообщается, был зафиксирован стратегическими силами США. Официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало.

Тип ракеты также до сих пор не был определен, правительство Японии в настоящее время занимается анализом соответствующей информации, а Министерство обороны Южной Кореи полагает, что по крайней мере одна из запущенных ракет могла быть межконтинентальной. США, однако, как сообщает агентство Reuters, на данный момент не имеют подтверждений того, что КНДР провела испытание именно межконтинентальной баллистической ракеты.

Решительный протест

Правительство Японии осудило ракетные пуски КНДР и по дипломатическим каналам направило Пхеньяну ноту протеста. Премьер-министр Синдзо Абэ в свою очередь назвал действия Северной Кореи "серьезной угрозой безопасности Японии". "Это совершенно новый уровень угрозы", - сказал он. В связи с запусками глава японского правительства в экстренном порядке созвал внеочередное заседание национального Совета безопасности, на котором его члены обсудили сложившуюся ситуацию.

МИД Японии пообещал, что будет добиваться от Совета Безопасности ООН жесткого ответа на действия КНДР, назвав ракетные пуски "открытым нарушением действующих резолюций СБ ООН". Глава японского внешнеполитического ведомства Фумио Кисида призвал международное сообщество, в первую очередь КНР, способствовать тому, чтобы Пхеньян выполнял все обязательства, предписанные соответствующими резолюциями СБ ООН.

Говоря о причинах запуска, министр обороны Японии Томоми Инада высказала предположение, что он мог быть реакцией Пхеньяна на начавшиеся в начале марта совместные военные учения США и Южной Кореи Foal Eagle с участием всех видов войск.

Второй запуск за месяц

Этот ракетный пуск КНДР стал вторым за прошедший месяц. Предыдущий состоялся 12 февраля и совпал с визитом Синдзо Абэ в США. Тогда Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты средней дальности, которая упала в Японском море, не достигнув японской исключительной экономической зоны.

В связи с тем запуском Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп даже выступили с коротким совместным заявлением для прессы, в котором подтвердили крепость японско-американского военного альянса. Абэ тогда сказал, что "США всегда будут на стороне Японии", а президент Трамп назвал Японию "великим союзником", которого США будут поддерживать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвооруженные силыкндрминистерство обороныоон
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