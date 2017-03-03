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Тысячи жителей Румынии вышли на марш в поддержку антикоррупционных мер

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Тысячи жителей Румынии вечером в воскресенье, 5 марта, вышли на антикоррупционные демонстрации. Они вновь обвинили правящую Социал-демократическую партию в препятствовании борьбе с коррупцией.

В Бухаресте, по оценкам СМИ, порядка 10 000 человек прошли маршем от здания кабинета министров до зданий конституционного суда и антикоррупционного комитета прокуратуры. Протестные акции меньшего масштаба прошли и в других городах страны.

Демонстранты выражали солидарность с антикоррупционным комитетом и требовали деполитизации конституционного суда. Как передает агентство AP, участники марша в Бухаресте дули в свистки и вувузелы, размахивали флагами Румынии и США и выкрикивали "Румыния, проснись!" и "Мы хотим справедливости, а не коррупции!"

Как пишет агентство dpa, конституционный суд раскритиковал антикоррупционный комитет за расследование в отношении министерства юстиции, в рамках которого прошли обыски и допросы. Критики правительства также оценили действия антикоррупционного комитета как чрезмерные.

Первые демонстрации в Румынии прошли в начале февраля и продолжались несколько недель. Они стали крупнейшими в стране со времен революции 1989 года. Первоначально протесты спровоцировал законопроект, согласно которому в отношении коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро, не должны были заводиться уголовные дела. Румынское правительство также намеревалось амнистировать заключенных, осужденных на срок до 5 лет по коррупционным делам. В начале февраля стало известно об отмене скандального декрета. Несмотря на это, оппозиция пыталась вынести правительству вотум недоверия, однако не смогла заручиться поддержкой достаточного числа депутатов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАкоррупцияпротестырумыния
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