СМИ: директор ФБР попросил Минюст опровергнуть слова Трампа о прослушке его телефонов

По словам источников, Коми направил запрос в Минюст США в субботу, 4 марта, после того, как Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что только что узнал о прослушке администрацией Обамы разговоров в Trump Tower. По словам Коми, подобные заявления накладывают на ФБР подозрения в нарушении закона.

Однако Минюст никак не отреагировал на обращение Коми, говорится в статье. Представители ФБР и министерства отказались от комментариев по этой теме.

Ранее сообщалось, что специальный комитет по разведке палаты представителей конгресса США во главе с Дэвином Нуньесом изучит сообщения о предполагаемой прослушке телефона Трампа во время предвыборной кампании 2016 года, якобы организованной администрацией Обамы. Также отмечается, что разведка проверит сообщения о слежке бывшей администрации США за участниками президентской гонки.

Как пояснил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, Трамп попросил комитеты конгресса по разведке выяснить, были ли нарушены полномочия исполнительной власти в 2016 году.

В комитете по делам разведки заявили, что проверка по этому вопросу пройдет в рамках расследования, касающегося предполагаемого вмешательства России в американские выборы.

Представитель Обамы Кевин Льюис заявил, что приказа прослушивать телефоны Трампа прежний президент США не отдавал, а его администрация никогда не вмешивалась в независимые расследования Минюста.