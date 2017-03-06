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Федерация лыжного спорта потребовала адекватно наказать Терезу Йохауг

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) подала апелляционное заявление в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на решение о 13-месячной дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохауг, потребовав ужесточения наказания.

Арбитражный комитет Норвежского антидопингового агентства в феврале дисквалифицировал 28-летнюю спортсменку за нарушение антидопинговых правил на 13 месяцев.

"Веденные санкции являются минимальным наказанием из возможных и не отражают адекватно вину спортсменки", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы FIS.

Напомним, что в октябре 2016 года допинг-проба Йохауг дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Лыжница заявила, что допинг содержался в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. Ответственность за произошедшее взял на себя врач сборной Норвегии, который после этого ушел в отставку. Утверждается, что именно он порекомендовал Йохауг использовать эту мазь.

Тем временем Международный олимпийский комитет (МОК) не будет оспаривать срок дисквалификации Йохауг. Об этом сообщил изданию VG менеджер спортсменки Йорн Эрнст. Однако увеличения срока для норвежской лыжницы еще может потребовать Всемирное антидопинговое агентство.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также она семь раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира.

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