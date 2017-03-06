Нарвитянин, зарезавший знакомого ножом, остался на свободе

Кровавая разборка произошла в позапрошлом году 8 августа в 22 часа в квартире на улице Даумани в Нарве. Пьяный Игорь, 1964 года рождения, схватил нож и ударил им лежащего на диване знакомого Александра в область ягодиц. К сожалению, удар пришелся на крупные кровеносные сосуды, поэтому жертва умерла в течение часа от большой кровопотери.

Полиция задержала Игоря прямо после смерти жертвы и он прибывал за решеткой два дня, но после под стражу он не был взят.

Вируский уездный суд признал Игоря виновным в нанесение тяжелого вреда здоровью, в результате которого жертвы скончалась, и приговорил его к двум годам и восьми месяцам тюрьмы.

Но Игорь не отправился за решетку, поскольку суд назначил ему условное наказание с трехлетним испытательным сроком.