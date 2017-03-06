Жириновский предложил переселить президента из Кремля, чтобы там был только музей

Эту идею Жириновский намерен продвигать в ходе своей президентской кампании. «Кремль освободить. Там должен быть только музей. Резиденцию президента перенести, построить в другом месте хорошем, а это огромный музей. Там миллионы туристов могут находиться», - рассказал он о своих планах журналистам.

Здание Сената на территории Московского Кремля является официальной резиденцией президента РФ. Рабочий кабинет президента находится в центре деловой части резиденции. А в 14-м корпусе Кремля, рядом со Спасскими воротами, оборудован второй рабочий кабинет президента. Когда президент РФ находится в рабочей резиденции в Кремле, над Большим Кремлевским дворцом поднимается президентский штандарт.

Выборы президента РФ должны пройти в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре этого года. Помимо лидера ЛДПР о намерении баллотироваться в президенты уже заявили Григорий Явлинский от партии «Яблоко» и оппозиционер Алексей Навальный. Правда, последний, по мнению юристов, не имеет права избираться из-за нового приговора по «делу „Кировлеса“». Тем не менее политик заявил, что добьется отмены приговора и будет участвовать в выборах.