Хозяйка решила похоронить четвероногого друга прямо под окнами многоэтажки

Прибыв на место событий, полицейские заметили большую «могилу» прямо под окнами квартиры. Были вызваны работники Кладбища для животных Citi medību lauki, которые выкопали мертвое животное и забрали для похорон, передает TVNET.

Стражи порядка посетили квартиру хозяйки животного. она сказала, что на днях у нее умерла собака, и она попросила соседа похоронить ее во дворе.

Материалы по делу отправлены в Латвийскую продовольственно-ветеринарную службу. Закон предусматривает за подобное деяние штраф в размере от 7 до 210 евро.

Полиция напоминает, что тело умершего домашнего животного можно похоронить на одном из зарегистрированных кладбищ для животных или оставить в ветеринарной клинике для утилизации либо индивидуальной кремации.