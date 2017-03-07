WSJ: Обама был в ярости после обвинений Трампа

8. Март 2017 12:13
Бывший президент США Барак Обама пришел в ярость после публикации нынешним президентом Дональдом Трампом серии твитов, в которых тот обвинил демократа в прослушке. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к экс-президенту.
Знакомые Обамы сообщили газете, что бывший президент действительно серьезно разозлился из-за обвинений. Тем не менее он не намерен отвечать на них публично, сообщает портал Газета.ru.
Ранее сообщалось, что конгресс США согласился расследовать дело о прослушке Обамой телефона Трампа.
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