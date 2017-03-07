В центре Таллинна появится новый детский сад

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт подчеркнул, что Кесклинн - быстро развивающийся район столицы, численность населения которого за последнее время значительно увеличилась. На 1 марта население района составляло почти 62 тысячи человек. Вместе с этим растет и число детей. Потребность в местах в детских садах в районе велика. Здание, о котором речь, начали реконструировать под детский сад в сентябре прошлого года, а в октябре нынешнего он должен принять детей. Обойдется это городу в 2,7 миллиона евро вместе с оборудованием, игровыми площадками и пр.

В новом детском саду планируется создание шести групп - в общей сложности садик примет 132 ребенка. Группы формируются из детей, поставленных в городе на очередь на получение места в детском саду.