Полиция: найденный мертвым в Рапла мужчина упал с мачты

Около семи утра 6 сентября прошлого года на парковочной площадке в центре Рапла нашли тело местного жителя, 20-летнего мужчины. Для выяснения обстоятельств смерти были возбуждены уголовное дело и экспертиза.

В результате экспертизы выяснилось, что погибший был в момент смерти трезвым, а его смерть наступила в результате падения с металлической мачты. Хотя признаков насилия не было выявлено, уголовное дело на данный момент не прекращено.

Прокуратура не комментирует обстоятельства продолжения уголовного дела. Неизвестно, почему мужчина залез на мачту, был ли он один в момент смерти и при каких обстоятельствах он упал.