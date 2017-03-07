Женщина из Ласнамяэ, которую госпитализировали с сильными ожогами, оказалась беженкой из Сирии

Полиция и прокуратура сообщили сегодня журналистам подробности произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений по неосторожности.

На данный момент непонятно, что точно произошло вчера в квартире в Ласнамяэ. У женщины серьезные ожоги и ее состояние критическое, поэтому ее нельзя допросить. Возможно, женщина подожгла себя сама, но нельзя исключать, что это дело рук ее мужа (19 лет). Также это могло быть несчастным случаем, поскольку на женщине была надета легковоспламеняющаяся одежда.

По ходатайству прокуратуры мужчина для проверки показаний был взять под стражу на 48 часов. Их 2,5-летний ребенок под присмотром специалистов.

Женщина попала в Эстонию в качестве беженки в прошлом году.

Postimees в сентябре прошлого года брал интервью у беженцев, которые проживают в Ласнамяэ, но речь шла не об этой семье. Беженцы говорили, что самой большой трудностью для них является то, что они не владеют английским языком и выделяются среди местных жителей. «В определенных местах, как здесь, в Ласнамяэ, если выйдешь вечером, можешь столкнуться с проблемами. Если просто идешь по своим делам, проблем не будет. А если присядешь где-то… В Греции это совершенно нормально – иди куда хочешь, ты не бросаешься в глаза. А тут подходят, начинают спрашивать, что ты тут делаешь, почему домой не едешь», - рассказывал о своей жизни в Таллинне один из беженцев.

В ноябре прошлого года под стражу был взят проживающий в Хаапсалу глава сирийской семьи. Мужчину обвинили в том, что 12 ноября он в ходе семейной ссоры на почве ревности угрожал убить свою жену. Прокуратура сообщает, что мужчина до сих пор находится под стражей и дело перейдет в суд в мае.