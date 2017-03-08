Фото: полицейский со служебной собакой оригинально поздравили женщин Эстонии с праздником

Фото было опубликовано в честь Международного женского дня. Алексей и Ведур желают, чтобы каждая женщина как сегодня, так и в другие дни чувствовала себя в безопасности и сохранности. Полностью обращение двух блюстителей порядка можно прочитать на странице в Facebook.