С апреля в Эстонии вырастут пенсии

После индексации ставка народной пенсии составит 175,94 евро, пенсия по старости человека с 15-летним стажем - 248,41 евро, с 30-летним стажем 334,91 eвро, с 40-летним стажем 392,58 евро, а с 44-летним стажем 415,65 евро.

Индексация государственных пенсий в этом году обойдется почти в 65,5 млн евро, будут проиндексированы пенсии 417 516 пенсионеров.

Стоимость пенсионного индекса зависит на 20 процентов от изменения индекса потребительских цен и на 80 процентов от годового темпа роста поступления паев пенсионного страхования. Индекс потребительских цен в 2016 году по сравнению с 2015 годом повысился на 0,1 процента, годовой темп роста поступления паев пенсионного страхования по данным Министерства финансов - 6,4 процента.