Фото: недалеко от Таллинна продается сказочный дом

Дом в немецком стиле находится в волости Раэ, деревне Патика. Площадь здания 163 кв. метра. Дом был построен в 1995 году, а в прошлом году был полностью реновирован снаружи, внутри еще требуется завершить ремонт.

Foto: KV.EE

В объявлении сказано, что владелец с удовольствием сам бы закончил ремонт, но тогда цена бы значительно выросла. А так у новых владельцев будет возможность самим решить, какого цвета будут стены, паркет и так далее. У покупателя будет возможность самим завершить ремонт или заключить договор с уже работавшей там строительной командой.

Таким образом, новые жильцы смогут сами решить, как будет изнутри выглядеть их дом.

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

Здание находится на земельном участке в 2692 квадратных метров. Есть колодец, в трех километрах от дома находится река.