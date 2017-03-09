Четверг, 9. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Линейка спорткаров Toyota расширится до трех моделей

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Компания Toyota собирается расширить семейство спорткаров до трех моделей. Об этом со ссылкой на руководителя компании Gazoo Racing, которое готовит гоночные «Тойоты» и разрабатывает «заряженную» версию хэтчбека Yaris, Тетсую Тада сообщает издание Evo.

Линейка будет состоять из купе Supra нового поколения, которое разрабаывается совместно с BMW, GT86, а также преемника родстера MR2, снятого с производства десять лет назад. Последний поборется за покупателей с Mazda MX-5 и, по словам Тада, может получить гибридный силовой агрегат, пишет motor.ru.

Когда будут представлены новые спорткары «Тойоты», пока неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что Toyota Supra следующего поколения поставят на конвейер в 2018 году. Сборку модели наладят на предприятии Magna в Австрии. Там же будет выпускать соплатформенный с «Супрой» родстер BMW Z5.

На автосалоне в Женеве компания Toyota также раскрыла новые подробности о хот-хэтче Yaris GRMN. Модель получит 1,8-литровый двигатель с приводным нагнетателем. Отдача мотора составит не менее 210 лошадиных сил. Хэтчбек также оснастят механической коробкой передач, дифференциалом Torsen, амортизаторами Sachs, спортивными креслами и рулем от GT86.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАtoyota
стоит ли бояться обнаженных натур?
limon.ee
krasotka.ee
krasotka.ee
Фестиваль tmw
limon.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee
Limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
20:57
Отец Келли Сильдару: таких соревнования я давно не видел
20:45
Институт развития здоровья изменил рекомендации по здоровому питанию
20:37
СМИ: Иран испытал поражающую морские цели баллистическую ракету
20:22
РЖД пустит дополнительный поезд на маршруте Москва - Таллинн
20:11
Глава Европола: В Европе действует пять тысяч организованных банд
19:52
Галерея: в Таллинне зажгли свечи в память о жертвах мартовской бомбардировки (1)
19:48
Линейка спорткаров Toyota расширится до трех моделей
19:39
Ожирение во время беременности повышает риск ДЦП у будущего ребенка
19:37
Экс-президент Латвии о России: у меня аллергия на ложь (3)
19:30
Реорганизация уездных управ не приведет к упразднению уездов и административных единиц
19:21
Путин: Меркель ждут в Москве с визитом (2)
19:16
Духи с феромонами - это большой обман, доказал эксперимент
19:15
Операторы службы «секс по телефону» раскрыли фантазии своих клиентов
19:13
Кальюлайд: в Пыхья-Таллинне собирают идеи не для партии, а для района
19:09
ЕЦБ сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне
18:54
Видео: «Яндекс» раскрыл интимные запросы русских женщин (1)
18:51
Дональд Туск переизбран председателем Совета ЕС
18:44
Как связаны проблемы со спиной и женское бесплодие
18:40
Проблемы с изучением госязыка мешают беженцам находить работу в Эстонии (1)
18:32
Девушка погибшего диджея и певца Сергея Ткаченко впервые заговорила после его смерти (ФОТО)
Все новости
LimonЦеликом
Раздача цветов 8 марта закончилась для Вильи Тоомаст смачным поцелуем взасос посреди Нымме (ГАЛЕРЕЯ)

Раздача цветов 8 марта закончилась для Вильи Тоомаст смачным поцелуем взасос посреди Нымме (ГАЛЕРЕЯ)

Видео: красавица Ксения Бородина в свой день рождения разошлась не на шутку

Видео: красавица Ксения Бородина в свой день рождения разошлась не на шутку

Возлюбленная Танеля Падара отпраздновала 8 Марта на больничной койке

Возлюбленная Танеля Падара отпраздновала 8 Марта на больничной койке

19:15
Операторы службы «секс по телефону» раскрыли фантазии своих клиентов
18:54
Видео: «Яндекс» раскрыл интимные запросы русских женщин (1)
18:32
Девушка погибшего диджея и певца Сергея Ткаченко впервые заговорила после его смерти (ФОТО)
18:06
Десять способов заняться любовью и грубым сексом в одно и то же время
KrasotkaЦеликом
Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Вау! Ответьте на вопрос и выиграйте шикарный подарочный набор от Tartu Kaubamaja

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Выиграйте посещение семинара «Тенденции сезона весна-лето 2017 в цвете, одежде и в макияже» и будьте в тренде!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

Розыгрыш: получите билеты на творческий вечер Александра Васильева в Таллинне!

19:39
Ожирение во время беременности повышает риск ДЦП у будущего ребенка
19:16
Духи с феромонами - это большой обман, доказал эксперимент
18:44
Как связаны проблемы со спиной и женское бесплодие
18:18
Вторая беременность Бейонсе протекает с серьезными осложнениями: обнаружена патология
SportsЦеликом
Отец Келли Сильдару: таких соревнования я давно не видел

Отец Келли Сильдару: таких соревнования я давно не видел

В спринте победу одержали российские биатлонисты: эстонские лыжники показали достойные результаты

В спринте победу одержали российские биатлонисты: эстонские лыжники показали достойные результаты

Генсек ФИФА: мы не видим причин бойкотировать или отнимать у России чемпионат мира

Генсек ФИФА: мы не видим причин бойкотировать или отнимать у России чемпионат мира (1)

11:27
«Барселона» опубликовала видео празднования после разгрома ПСЖ
ВпрокЦеликом
РЖД пустит дополнительный поезд на маршруте Москва - Таллинн

РЖД пустит дополнительный поезд на маршруте Москва - Таллинн

Женщину кремировали и хотели похоронить, ничего не сказав ее родственникам

Женщину кремировали и хотели похоронить, ничего не сказав ее родственникам (1)

Жители Эстонии разлюбили черный хлеб

Жители Эстонии разлюбили черный хлеб

8. мар
Сравниваем цены: узнайте, какие фирмы предлагают самый дешевый газ
Погода
В пятницу в Эстонии будет хмуро, но тепло

В пятницу в Эстонии будет хмуро, но тепло

Нам нравится! Узнайте, как назвали родившегося в Таллиннском зоопарке белого медвежонка

Нам нравится! Узнайте, как назвали родившегося в Таллиннском зоопарке белого медвежонка

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Всмотритесь в эти лица! Мужчины, признанные виновными в наркопреступлении, объявлены в розыск

Всмотритесь в эти лица! Мужчины, признанные виновными в наркопреступлении, объявлены в розыск

Сковородкой и бутылкой пива по голове: как эстонские семьи отметили 8 марта

Сковородкой и бутылкой пива по голове: как эстонские семьи отметили 8 марта

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Кальюлайд: в Пыхья-Таллинне собирают идеи не для партии, а для района

Кальюлайд: в Пыхья-Таллинне собирают идеи не для партии, а для района

Таави Аас: без мартовской бомбардировки наш город был бы гораздо богаче

Таави Аас: без мартовской бомбардировки наш город был бы гораздо богаче (7)

Культура
«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

«Капитал культуры» наградил Людмилу Казарян за Ландшафтный фестиваль поэзии

Директор центра «Сальме»: родители жаловались на обнаженную натуру

Директор центра «Сальме»: родители жаловались на обнаженную натуру (2)

Самые читаемые
Абсурдная ситуация в роддоме: от такого папа аж цветы выронил
Всмотритесь в эти лица! Мужчины, признанные виновными в наркопреступлении, объявлены в розыск
Налетай! На аукционе можно приобрести бытовую технику по цене бутерброда(1)
Сковородкой и бутылкой пива по голове: как эстонские семьи отметили 8 марта
Экс-президент Латвии о России: у меня аллергия на ложь (3)
Топ комментариев
Освобожденный узник совести Ильдар Дадин собирается бороться с пытками в российских тюрьмах(30)
СМИ: в Швеции журналисты из РФ предлагали мигрантам деньги за организацию беспорядков(25)
Урве Пало хочет привлечь в Эстонию 2000 специалистов в области ИТ(24)
Эстония и еще пять стран попросили у США помощи в борьбе с Россией(21)
Видео: предположительно эти женщины устроили расправу над звездой эстонского телешоу(21)
Bалюта
USD
0,948 EUR
GBP
1,154 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 09.03.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees