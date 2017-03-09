Линейка спорткаров Toyota расширится до трех моделей

Линейка будет состоять из купе Supra нового поколения, которое разрабаывается совместно с BMW, GT86, а также преемника родстера MR2, снятого с производства десять лет назад. Последний поборется за покупателей с Mazda MX-5 и, по словам Тада, может получить гибридный силовой агрегат, пишет motor.ru.

Когда будут представлены новые спорткары «Тойоты», пока неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что Toyota Supra следующего поколения поставят на конвейер в 2018 году. Сборку модели наладят на предприятии Magna в Австрии. Там же будет выпускать соплатформенный с «Супрой» родстер BMW Z5.

На автосалоне в Женеве компания Toyota также раскрыла новые подробности о хот-хэтче Yaris GRMN. Модель получит 1,8-литровый двигатель с приводным нагнетателем. Отдача мотора составит не менее 210 лошадиных сил. Хэтчбек также оснастят механической коробкой передач, дифференциалом Torsen, амортизаторами Sachs, спортивными креслами и рулем от GT86.