Кальюлайд: в Пыхья-Таллинне собирают идеи не для партии, а для района

Цель встреч – собрать предложения о том, как улучшить жизнь в городе и районе в течение ближайших трех лет. Кроме того, в городских учреждениях Пыхья-Таллинна будут открыты специальные пункты сбора идей.

Позитивная программа Таллинна подверглась в последние дни критике со стороны городской оппозиции. По словам старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда, именно местные жители лучше всех знают, что необходимо сделать для улучшения их жизни и для развития города. Поэтому с ними необходимо советоваться по всем важным вопросам и привлекать к процессу принятия решений. В качестве примера такого привлечения Кальюлайд привел прошедший в прошлом году в Пыхья-Таллинне опрос на тему использования бюджетных средств.

Что касается обвинений городской оппозиции в том, что центристы составляют себе предвыборную программу руками городских чиновников, то Кальюлайд назвал их беспочвенными и призвал относиться к подобным заявлениям как к проявлениям предвыборной кампании.

«Городская оппозиция во главе с Партией реформ пытается скомпрометировать идею Таллиннской позитивной программы, утверждая, что городские чиновники составляют для центристов предвыборную программу за народные деньги. Конечно это не так. Мы в Пыхья-Таллинне собираем идеи для своего района, а не для партии. Но я вполне понимаю, почему это начинание так разозлило реформистов. Дело в том, что они за 17 лет у власти ни разу не привлекли людей к процессу принятия решений. В этом и состоят наши принципиальные различия», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

По его словам, привлечение людей к обсуждению сложных и требующих решения вопросов – задача первоочередной важности как на уровне самоуправлений, так и государства.

«Восстановление общинного сознания и сплочение общества – важная задача, которая стоит перед местными лидерами и перед государственными мужами. Мы в Пыхья-Таллинне относимся к Позитивной программе со всей серьезностью и не согласны с критикой оппозиционных партий. Уверен, что если бы они в свое время меньше говорили и больше слушали людей, то и допущенных на уровне правительства ошибок было бы меньше», - отметил Кальюлайд.

Для сбора предложений открыты и стационарные пункты во всех городских учреждениях района: в здании районной управы, в помещениях отдела социального обеспечения, в центре культуры «Сальме», в Коплиском молодежном центре и т.д.

Впервые проект позитивной программы был запущен четыре года назад. Тогда также был объявлен сбор предложений, по результатам которого была составлена «Таллиннская позитивная программа 2014-2018». О ходе выполнения этой программы представители районной управы расскажут на вышеупомянутых встречах.

Встречи с жителями района пройдут в марте и апреле, первые из них – уже 13 и 14 марта. Всего состоится 16 встреч. Районная управа пришлет всем пыхья-таллиннцам приглашения с информацией о месте и времени встреч.

Место и время проведения встреч в Пыхья-Таллинне:

Молодежный центр Пыхья-Таллинна (Копли, 98)

5.04 в 17.00 (на эст. яз.) и 12.04 в 17.00 (на рус. яз.)

Детский сад «Ояке» (Эдала, 3)

04.04 в 17.00 (на эст. яз.) и 06.04 в 17.00 (на рус. яз.)

Социальный дом Пальяссааре (Пааги, 10, бывш. Пальяссааре, 37)

14.03 в 18.00 (на эст. яз.) и 15.03 в 17.00 (на рус. яз.)

Гуманитарная гимназия Эхте (Эхте, 9)

28.03 в 17.00 (на эст. яз.) и 29.03 в 17.00 (на рус. яз.)

Основная школа Ристику (Ристику, 69)

13.04 в 18.30 (на эст. яз.) и 18.04 в 17.00 (на рус. яз.)

Культурный центр «Сальме» (Сальме, 12) 9.04 в 17.00 (на эст. яз.) и 20.04 в 17.00 (на рус. яз.) Основная школа Карьямаа (Карьямаа, 1)

16.03 в 17.00 (на эст. яз.) и 30.03 в 17.00 (на рус. яз.)

Ул. Эрика, 7a

07.04 в 17.00 (на эст. яз.) и 11.04 в 17.00 (на рус. яз.)