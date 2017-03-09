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Галерея: в Таллинне зажгли свечи в память о жертвах мартовской бомбардировки1

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee

В четверг, 9 марта, в Таллинне прошел ряд мероприятий в память о трагических событиях 9 марта 1944 года, когда город подвергся бомбардировке советскими самолетами. По традиции на улице Харью были зажжены свечи.

В ходе бомбардировки советскими самолетами 9 марта 1944 года на Таллинн было сброшено около 1725 разрывных и 1300 зажигательных бомб. Основной мишенью бомбардировки были жилые районы. Было уничтожено около 1549 зданий, 3350 получили повреждения, что составило 30 процентов тогдашнего жилого фонда.

Более 20 000 человек остались без крова. В результате бомбардировки погибли 554 гражданина Эстонии, а также 50 немецких военных и 121 военнопленный.

За три дня до этого 6 марта 1944 года в результате советской бомбардировки был полностью разрушен город Нарва.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбомбардировка
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Таллинн вспоминает жертв мартовской бомбардировки

Таллинн вспоминает жертв мартовской бомбардировки

В четверг в Таллинне пройдет ряд мероприятий, посвященных памяти мартовской бомбардировки. Сравните фотографии: Таллинн после мартовской бомбардировки и сегодня

Сравните фотографии: Таллинн после мартовской бомбардировки и сегодня 5

Postimees решил сравнить фотографии современного Таллинна с теми, на которых запечатлена мартовская бомбардировка 1944 года. Некоторые места сильно изменились, а некоторые хорошо узнаваемы и по сей день. В Эстонии чтят память жертв мартовской бомбардировки 1944 года

В Эстонии чтят память жертв мартовской бомбардировки 1944 года 13

В четверг, 9 марта, исполняется 73 года со дня мартовской бомбардировки советской авиацией оккупированного немецкими войсками Таллинна.
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