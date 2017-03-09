В столице нашли незаконную гигантскую свалку

На одном из участков земли улицы Силикаади в Нымме валяется около 15 000 тонн различных, преимущественно строительных, отходов. Причем, свалка возникла на государственной земле. Все это притащили сюда весьма загадочным способом. А именно: на соседнем с нынешней свалкой, расположенной по адресу Силикаади, 9, грунте - Силикаади, 7- прежде работала законная свалка одного предприятия по переработке отходов, которое очень хотело использовать эту землю в качестве перевалочного пункта. Инспекторы постоянно приходили сюда с проверками, делали предписания и назначали штрафы. А в один прекрасный день инспекторы обнаружили, что весь мусор перекочевал с Силикаади, 7 на соседний грунт – на кусок государственной земле по Силикаади, 9.

«Никакого складского отчета, естественно, не велось, но, по некоторым оценкам, тут 15 000 тонн отходов, - сказал советник Министерства окружающей среды Пеэтек Еэк. – Это невозможно назвать иначе, как незаконным складированием отходов в непредназначенном для этого месте. Ничего подобного в Эстонии после восстановления независимости никогда не происходило, это абсолютный рекорд. Невероятно, что происходит».

Переехали за месяц

То, что произошло на улице Силикаади, руководитель бюро отходов Департамента охраны окружающей среды Реэт Сийлаберг коротко охарактеризовала так: «В 2011 году Силикаади, 7 был забит отходами. Предприятию пришлось просить о новом разрешении, и департамент его выдал, но не на получение новых отходов, а на сортировку имеющегося и его ликвидацию. Были поставлены конкретные сроки: в течение шести месяцев нужно было ликвидировать 2500 тонн, то есть за три года площадка должна была быть полностью очищена. В 2013 году было видно, что предприятие что-то делает, но в один небольшой период времени в 2015 году, все это нелегально было перенесено на соседнюю недвижимость».

Руководитель Харьюмааского бюро Инспекции по защите окружающей среды Моника Ранд добавила, что инспекторы приходили с проверкой в мае 2015 года и сделали предписание. Когда через месяц они пришли снова, все отходы уже были на соседнем грунте. Поскольку для выяснения обстоятельств было возбуждено уголовное дело, больше комментировать этот случай Ранд не может.

«Там все незаконно, это дело нужно было уже давно остановить. Я хочу знать, почему все это заняло так много времени? Как мы дошли до 15 000 тонн, то есть до самой крупной в Эстонии незаконной свалки?» - задался вопросом председатель парламентской комиссии по охране окружающей среды Райнер Вакра (СДПЭ).

На вопрос Вакры ответил Еэк: «Если кто-то ходатайствует о промежуточном складировании отходов, то уже на этой стадии нужно видеть, какова мощь данного предприятия. Фирма же подает отчеты, подавало и это предприятие. И если по отчетам было видно, что объемы складирования постоянно растут, то у чиновников должен был сработать звонок. Не может быть, что ты все время только складируешь, но ничего не вывозишь. Тут же нужно было начинать жесткую дефиницию склада, то есть вводить трехлетние правила промежуточного складирования. Если через три года стало ясно, что ничего не вывезено, нужно было аннулировать разрешение. Уже это значительно изменило бы ситуацию. Однако, как и во многих других местах, на нарушение сроков вывоза реагировали очень мягко. Но если предприятию сделаны предписания и выписаны штрафы, а оно не реагирует, то уже речь идет о том, что возникли основания для аннулирования разрешения. В законе есть соответствующий перечень, но его можно расширить».

Для отказа нет основания

«Для чего такие площадки нужны Таллинну и почему для них дают разрешения? Почему в Таллинне нужно сортировать такое количество отходов?» - вновь спросил Вакра.

«Статья 83 Закона об отходах говорит, когда мы можем отказать в выдаче разрешения. Там есть пункты четвертый и пятый, и если на их основании причины для отказа нет, то мы выдает разрешение. Мы лишь может обозначить объемы, как много отходов предприятие может переработать. С 2013 года мы обозначаем и то, как много отходов предприятие может складировать на своей площадке», - объяснила Сийлаберг.

Курирующий в Таллинне охрану окружающей среды Арво Сарапуу (ЦП) выдвинул департаменту претензию, что они не принимают всерьез мнение городской управы: «Уже много лет говорится о том, что для свалок не хватает мусора. Почему вы даете таким фирмам разрешения на городской территории? Почему не увозить мусор сразу в места переработки?» - обозлился Сарапуу.

В ответ прозвучало то же самое – нет оснований в отказе. Сийлаберг заверила, что у самоуправления есть право составить план по отходам, как много подобных площадок может быть на его территории. Это могло бы хотя бы теоретически сократить количество выдаваемых разрешений. Сейчас это в планы не внесено.

«Если самоуправление пришлет нам письмо о том, что план по отходам на его территории предусматривает такое-то количество площадок, и попросит отказать в выдаче разрешений, то у нас появится основание», - добавила Сийлаберг.

«Мы писали для государства большое мнение о разрешениях, но его, к сожалению, не учли. Я понимаю, что у Департамента по охране окружающей среды нет оснований для отказа. Таллинн предложил, что сам отправится в суд с этими фирмами, если вы проиграете в судах, но и с этим не согласились», - сказал руководитель Таллиннского департамента по охране окружающей среды Рело Лиги.

Заседание комиссии закончилось тем, что Сарапуу все же согласился, что нынешний министр начал заниматься этой темой. Также договорились, что государственный и таллиннские департаменты, наконец, договорятся между собой и начнут сотрудничать.