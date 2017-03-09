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Руководство все отрицает

Пожилая женщина умерла в доме престарелых, мучаясь от чесотки

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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«В Нарвском доме престарелых – чесотка! – возмущается Геннадий (имя изменено). – При этом все это замалчивается, никакого карантина не объявляется, пожилые люди умирают в мучениях, а руководство все отрицает!» Подробности этой шокирующей истории выясняла «МК-Эстония».

Все имена в данной истории изменены, поскольку люди боятся, что им больше руки не подадут.  «Это мучительно и очень стыдно!» – говорят Геннадий и его мама, Татьяна.

Эта история началась чуть больше года, когда мама Татьяны и бабушка Геннадия ослепла. Так как у Татьяны у самой были проблемы со здоровьем, и ухаживать за мамой она не могла, то было решено отправить старушку в Нарвский дом по уходу.

«Где-то полгода назад я заметила, что мама все время чешется, – рассказывает Татьяна. – Я тогда особо не придала этому значения. Когда приходила, видела только ее руки, под одеяло не заглядывала. Но однажды медсестра пришла менять памперс, когда я была там. И я увидела ее тело… Я была в ужасе! Оно было все расчесано до крови!».

Сначала Татьяна обратила на ситуацию внимание медсестры дома по уходу. Однако ей ответили, что это просто кожная болезнь.

Но потом женщина решила поискать дополнительную информацию в интернете, и по описанию поняла, что это, похоже, чесоточный клещ! Выписанные мази помогали не очень. Татьяна вызвала за свои деньги в дом по уходу дерматолога. Назначили еще мази. Но старушка продолжала чесаться.

Незадолго до нового года она умерла. Татьяна была с ней в последний день, держала ее за руки. И вскоре после похорон начала сама чесаться. «Насколько это ужасно, я поняла, только когда сама заболела, – рассказывает Татьяна. – Чесалось все жутко».

Заболел и муж Татьяны, и мазались они вдвоем. Однако у мужа вскоре все прошло, а Татьяна лечится до сих пор.

Руководство все отрицает

Заместитель руководителя Нарвского центра социальной работы, куда относится вышеупомянутый дом престарелых, Юлия Хорева заверяет, что у их клиентов в доме попечения не было зафиксировано случаев заболевания чесоткой.

По ее словам, каждый раз, когда у клиентов появляются симптомы каких-либо заболеваний, в том числе и кожных, к заболевшему вызывается семейный врач, а при необходимости – организуется и визит к врачу-специалисту. И ни один случай ухудшения здоровья клиента, согласно ее заверениям, не остается без должного внимания.

Она подтверждает, что у клиентов их дома по уходу были диагностированы кожные заболевания, но, ссылаясь на приватность и конфиденциальность информации, не уточняет, какие именно.

«Кожные заболевания, которые были диагностированы, не являются инфекционными», – заверила представитель дома по уходу.

Читать статью полностью на mke.ee.

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