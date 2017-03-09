Согласно опросу, проведенному рекрутинговой компанией Manpower, топ-менеджеры предвидят, что равенство в карьерном плане между мужчинами и женщинами может быть достигнуто на рынке труда через 17 лет. При этом руководители - мужчины более оптимистичны, чем руководители - женщины, которые предполагают, что в течение 20 лет полное равноправие достигнуто все же не будет.

«Глядя на глобальную картину, можно сказать, что возможности эстонских женщин на рынке труда кажутся сопоставимыми с возможностями мужчин, однако до Скандинавии нам еще очень далеко», - заявила руководитель по персоналу балтийского подразделения Manpower Эне Кохтла.

«Можно отметить три причины, почему образованные женщины зарабатывают меньше, чем мужчины. Во-первых, женщины меньше ценят себя, что мешает им требовать более справедливой оплаты труда. Во-вторых, женщины реже изучают естественные науки и информационные технологии. В-третьих, на доход и карьеру женщины влияет то, что в результате рождения ребенка, она на некоторое время покидает рынок труда. Матери маленького ребенка тяжело справляться с полной трудовой занятостью – работа в этот период предполагает понимающее отношение и гибкость со стороны работодателя. Бесспорно, хорошо то, что отцы всё больше готовы вносить свой вклад в воспитание детей – в будущем это создаст более равные возможности для женщин и мужчин и на рынке труда», - добавила Кохтла.

Проведенное среди руководителей исследование также выявило предпосылки для обеспечения гендерного равноправия на рынке труда. Прежде всего, равенству способствуют гибкий рабочий график, место работы, а также развитие технологий.