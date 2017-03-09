Россия приостановила поставку дизтоплива на Украину

Агентство со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики уточняет, что у России нет межправительственных соглашений по поставкам нефтепродуктов в Венгрию и на Украину.

«Поставки дизельного топлива в указанных направлениях осуществляются хозяйствующими субъектами исходя из экономической целесообразности, соответственно говорить о прекращении поставок Российской Федерацией не корректно», — отметили в Минэнерго.

В пресс-службе министерства добавили, что, по данным «Транснефти», поставки были приостановлены 8 февраля 2017 года из-за перезаключения контрактов на экспорт. В Минэнерго добавили, что нефтепродукты, которые должны были поставляться в направлении Украины, перераспределяются по другим направлениям, в частности в Приморск и Новороссийск.