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Россия приостановила поставку дизтоплива на Украину

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Поставки российского дизельного топлива на Украину приостановлены уже в течение месяца в связи с тем, что у экспортеров отсутствуют документы, которые выдает Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в отрасли.

Агентство со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики уточняет, что у России нет межправительственных соглашений по поставкам нефтепродуктов в Венгрию и на Украину.

«Поставки дизельного топлива в указанных направлениях осуществляются хозяйствующими субъектами исходя из экономической целесообразности, соответственно говорить о прекращении поставок Российской Федерацией не корректно», — отметили в Минэнерго.

В пресс-службе министерства добавили, что, по данным «Транснефти», поставки были приостановлены 8 февраля 2017 года из-за перезаключения контрактов на экспорт. В Минэнерго добавили, что нефтепродукты, которые должны были поставляться в направлении Украины, перераспределяются по другим направлениям, в частности в Приморск и Новороссийск.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдизтопливороссияукраина
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