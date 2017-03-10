Красный Крест в Донбассе: необходимо увеличить гуманитарную помощь мирным жителям в зоне боевых действий

Военные действия в центре Европы, сотни километров линии соприкосновения, сотни тысяч мирных жителей, страдающих от боевых действий и разрушений инфраструктуры в индустриально развитом регионе, - таким увидел нынешний Донбасс президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер. За пять дней на Украине он встретился с властями страны, лидерами пророссийских сепаратистов и людьми, живущими в зоне, где идут бои. Результатом этой поездки стало намерение увеличить гуманитарную помощь МККК мирным жителям в Донбассе, а также более активно участвовать в розыске пропавших без вести и усилить контроль за соблюдением международных гуманитарных прав пленных.

Украинская специфика

Во всем мире МККК обеспечивает пострадавших от разного рода конфликтов людей продуктами питания, питьевой водой, лекарствами и другими предметами первой необходимости. На Украине, говорит Петер Маурер, деятельность его организации имеет свою специфику. "Конфликт происходит в среднеразвитой, а не бедной стране. Зона конфликта - густозаселенная индустриальная территория в центре Европы. Линия разграничения довольно длинная, и эти особенности отличают ситуацию на Украине от тех конфликтов, с которыми мы имели дело в других странах", - рассказал Маурер.

Миссия Международного комитета Красного Креста на Украине насчитывает более 400 человек в семи офисах по обе стороны линии соприкосновения. Помимо гуманитарных задач в обязанности сотрудников входит помощь в сохранении и восстановлении объектов тепло-, газо-, электро- и водоснабжения. "Это централизованная инфраструктура, и от разрушения одного объекта сразу же страдают много людей", - говорит Петер Маурер. Жителям регионов, охваченных военными действиями, МККК оказывает также и финансовую поддержку - люди здесь "сами понимают, что им нужно в первую очередь и могут самостоятельно приобрести необходимые им товары", поясняет президент международной гуманитарной организации.

Миллионы на гуманитарную помощь

По словам Маурера, в этом году МККК выделит Украине 60 миллионов швейцарских франков (около 56 миллионов евро). "Эти деньги предназначены для мирных жителей территорий вдоль линии соприкосновения. Сейчас там проживают около 500 тысяч человек ", - сообщил Маурер. Он не исключил увеличения бюджета миссии МККК на Украине, "если это будет необходимо".

Президент МККК рассказал также о своих встречах с высшим руководством Украины и теми, кого он назвал "властью в Донецке и Луганске". По его словам, он убеждал своих собеседников в необходимости организовать розыск пропавших без вести во время боевых действий, а также предоставить доступ представителям МККК к пленным, чтобы убедиться в том, что в их отношении соблюдается международное гуманитарное право.

Конкретных договоренностей пока нет, но Маурер все же надеется на позитивные изменения. "Мы получили предварительное согласие на посредничество Международного комитета Красного Креста в установлении судьбы пропавших без вести. А также о доступе представителей МККК к задержанным, встреч с ними с глазу на глаз и возможности передавать им письма", - отметил руководитель МККК. По его словам, вопрос обмена пленными сейчас находится в компетенции структур ООН, но его организация также готова присоединиться к этой работе.