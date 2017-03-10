Противотанковая рота проведет совместные учения с военнослужащими из США

Противотанковая рота 1-й пехотной бригады и броневая рота США во вторник проведут совместные учения на центральном полигоне Сил обороны.
Противотанковая рота произведет стрельбу из противотанковых ракетных систем Milan и Javelin.
Противотанковая рота 1-й пехотной бригады на следующей неделе проведет совместные учения с военнослужащими из США.
Противотанковая рота 1-й пехотной бригады и броневая рота США во вторник проведут совместные учения на центральном полигоне Сил обороны.
Противотанковая рота произведет стрельбу из противотанковых ракетных систем Milan и Javelin.
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