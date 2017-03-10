До и после: как умелица из Пярну квартиру отремонтировала

"Это случилось в 2014 году, когда я решила купить маленькую двухкомнатную квартиру. Когда я увидела эту, то сразу поняла, что ремонт там делали еще до моего рождения. Однако недели через две у меня в руках уже были ключи от моего будущего дома. Я посмотрела всего один вариант, так как с первого взгляда поняла, что именно здесь я совью безопасное и уютное гнездышко. Дом надо прежде всего почувствовать", - пишет Айри.

Задумано - сделано, и женщина принялась за воплощение своей мечты в жизнь. Большую часть работы она взяла на себя, на помощь пришли родители и друзья, один из которых отремонтировал ванную.

Кухня в квартире была крошечная, да и большую часть ее площади занимал огромный ужасный стенной шкаф.

Фото: частный архив

Фото: частный архив

Покупку кухонной мебели бюджет не предусматривал, поэтому пришлось пойти на хитрость: отец Айри смастерил мебель из остатков стройматериалов. Покрасили ее аэрозольной краской.

Фото: частный архив

Фото: частный архив

Ванная была маленькая и безобразная.

Фото: частный архив

Одна из стен ванной являлась теплой стенкой печки, поэтому ее нельзя было сносить, к тому же, теплая стена - это большой плюс. В небольшое помещение удалось вместить душевую кабину, унитаз, стиральную машину и раковину.

Фото: частный архив

Новый вид приобрела и спальня, украшением которой стал платяной шкаф из двух частей, одна из которых свободно каталась по полу на колесах. Шкаф можно двигать по комнате по своему усмотрению.

Фото: частный архив

Фото: частный архив

Отремонтированная своими руками квартира приобрела милый и уютный вид.

Фото: частный архив

Фото: частный архив

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