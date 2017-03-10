ЮНИСЕФ сообщил о рекордном числе жертв среди детей в Сирии

Более 650 детей стали в 2016 году жертвами конфликта в Сирии. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщило агентство dpa со ссылкой на Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. По данным международной организации, это наибольшее число за три года, в течение которых ведется соответствующая статистика, пишет DW.com.

При этом непосредственно в помещениях школ или около них в прошлом году были убиты как минимум 255 детей, а еще 1,7 млн не имеют возможности посещать учебные заведения. Треть школьных зданий в Сирии невозможно использовать по прямому назначению, в частности, потому что часть из них занята вооруженными группировками, отмечает AP.

Количество детей, вовлеченных в боевые действия, превысило 850. Данный показатель в два раза выше зафиксированного в 2015 году.

Около 2,3 млн детей из Сирии находятся в соседних странах Ближнего Востока на положении беженцев. Еще около 6 млн напрямую зависят от получения гуманитарной помощи, а четверть миллиона из-за пребывания в осажденных районах лишены доступа к ней, уточняет dpa.