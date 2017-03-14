Хорошая ли это идея - купить старый дом в деревне?

С крыш капает, солнышко пригревает и горожанин серьезно задумывается о покупке сельской недвижимости. А как это сделать правильно?
Руководитель Центра сельской архитектуры Эстонского музея под открытым небом Эло Лутсепп считает, что приниматься за обустройство старого хутора стоит только знающим толк в деревянной архитектуре. «Может быть, вам лучше купить участок и построить новый дом? Но если вам может понравится строение, созданное кем-то сотню лет назад и вы считаете своим долгом его восстановить, выполните эту миссию!»
Речь идет не только о реставрации. Уже десять лет Лутсепп вдохновляет людей, желающих приобрести старый хутор. Для этого она проводит Дни старых хуторов, на которые приглашает заинтересованных. Есть даже специальные клубы любителей подобной недвижимости. Однако Эло Лутсепп знает, что многие члены этих клубов уже продали свои летние дома, которые, хотя и романтичны, но, как ни странно, почему-то требуют постоянных вложений.
«Даже гвоздь стоит денег! Поэтому если нет средств на реставрацию, не стоит тратить последнее на покупку хутора с большим домом!» - восклицает Лутсепп.
От редакции: несмотря на наличие большой группы энтузиастов-знатоков, стоит уточнить для более широкого круга читателей, что сердце старого хутора - это жилая рига - длинный одноэтажный дом из бруса под камышовой крышей.
Жилая рига
Здесь уместно напомнить, что на каждом хуторе жилая рига имеет свои особенности. Далеко не всегда это дом, где под одной крышей жили люди и домашние животные. "Концепция жилой риги существует около тысячи лет. Именно тогда в Эстонии начали выращивать озимую рожь, но она не могла вызревать в полевых условиях. Поэтому требовалось сухое помещение, которое при необходимости можно было отапливать. И осенью в это единственно отапливаемое помещение переезжали и люди", - объяснила Лутсепп.
Крыша
Как стало возможно, что столетние старые дома сохранились в таком приличном для своего возраста состоянии? Оказывается, что благодаря... шиферу! «Шифер завезли в Эстонию в царские времена и он оставался популярным до 1960-х годов. Большинство старых домов в 60-70-х годах покрывали поверх камышовых крыш шифером, и благодаря этому они сохранились до наших дней».
Камышовая крыша. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees
Считается, что шифер содержит вредный асбест, но выделение асбеста происходит только, когда плитка ломается. «Если шиферные плитки целы, никакой опасности они не представляют, - утверждает Лутсепп. - Шифер хорошо подходит к нашему национальному сельскому ландшафту. Более того, современный шифер изготавливается без включений асбеста. Произведенный в Литве по немецкой технологии шифер я без опаски положила на крышу своего деревенского дома».
Крыша из деревянной дранки. Хутор Сепа в Музее под открытым небом. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees
Окна
За долгое время существования жилых риг изменились требования людей к размеру дверей и окон. «Уже в начале прошлого столетия появилась тенденция увеличения окон", - сказала Лутсепп, сравнив частые переплеты старых окон с современными - из двух частей.
Старое окно. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees
«Пластиковые окна категорически не соответствуют духу старого дома! Вы ведь не наденете к льняной рубашке в фольклорном стиле пластмассовую бижутерию, правда?»
Разве можно заменить такое окно современным двустворчатым? Фото: Mihkel Maripuu / Postimees
Добыча стройматериалов была для хуторянина сложным и длительным процессом. Требовалось обратиться к мызнику за разрешением рубить деревья. Камень было получить гораздо легче - собрать природные камни в лесу или в поле.
Домовый грибок
«Об этом я расскажу на примере своего собственного дома, который достался мне более-менее в порядке. В одной из комнат пол начал скрипеть и проседать. Когда подняли доски, то увидели что-то похожее на кофейную гущу - это были грибные споры. Сразу же в дом пошел сильный грибной запах. Но это еще не самое страшное. Вот когда грибок уже виден на стенах, это - серьезная проблема». Это означает, что он поселился в доме давно и медленно, но верно разъедает стены. «Необходимо заменить деревянную обшивку в наиболее уязвимых местах и применить химикаты. Эта зима была очень теплой и влажной, и я боюсь, что некоторые домовладельцы обнаружат, что к ним в дом опять пробрался незваный гость…»
Минимализм
«Серый. Как концерт на президентском приеме, - улыбается Эло, отвечая на вопрос, как должен выглядеть правильный старинный деревянный дом. - В 1930-е годы вдруг обнаружили, что эстонский пейзаж слишком сер и в него необходимо добавить яркости и цвета. Тогда провели кампанию по украшению домов и разработали для этого цветовую гамму: например, крыши советовали сделать красными, чтобы их было видно издалека».
Классический серый деревянный дом, которого не коснулась кампания 1930-х годов. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees
Если вы сегодня решили покрасить свой деревянный дом, Лутсепп предлагает оглядеться вокруг и узнать, каковы традиции в этом конкретном населенном пункте.
Покупка
Эло Лутсепп советует хорошенько подумать, так ли у вас много свободного времени, чтобы привести дом в жилой вид, или вы просто хотите потратить деньги на музейный экспонат? Если хотите любоваться стариной, посещайте Музей под открытым небом. Если хотите останавливаться в доме только, когда приезжаете кататься на лыжах, то не забудьте, что в старину полов с подогревом не было.
«Дома строили для людей, для жизни. И необходимо эту функцию сохранять. Дом живет, когда его используют по назначению. А это означает, что его надо топить, за ним надо ухаживать. В старые времена хозяин весной обходил дом кругом, осматривал его и решал, в каком порядке и что ремонтировать. Затем он осматривал крышу, залезал на чердак проверить, не просвечивает ли где голубое небо. Если он видел небо, то в планы включался и ремонт крыши», - говорит Лутсепп и добавляет афоризм: «Беды начинаются, когда крыша протекает».
Жилые риги строились без фундамента, только под углы подкладывали камни. Сейчас владелец старого дома должен озаботиться прокладкой дренажных канавок. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees
Если вы все-таки решили купить историческую жилую ригу, стоит договориться с маклером по недвижимости и пригласить на место специалиста по старинной деревянной архитектуре и строительству, которого можно найти на интернет-странице maamaja.eu. «Только специалист, вынув одну доску, может понять, заражен ли дом грибком сверху донизу или ситуацию можно еще исправить», - говорит Эло Лутсепп.
«Дом ждет от вас сердечности, заботы и любви. Тогда он прослужит долго», - сказала в завершение разговора специалист.