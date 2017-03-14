Хорошая ли это идея - купить старый дом в деревне?

Руководитель Центра сельской архитектуры Эстонского музея под открытым небом Эло Лутсепп считает, что приниматься за обустройство старого хутора стоит только знающим толк в деревянной архитектуре. «Может быть, вам лучше купить участок и построить новый дом? Но если вам может понравится строение, созданное кем-то сотню лет назад и вы считаете своим долгом его восстановить, выполните эту миссию!»

Речь идет не только о реставрации. Уже десять лет Лутсепп вдохновляет людей, желающих приобрести старый хутор. Для этого она проводит Дни старых хуторов, на которые приглашает заинтересованных. Есть даже специальные клубы любителей подобной недвижимости. Однако Эло Лутсепп знает, что многие члены этих клубов уже продали свои летние дома, которые, хотя и романтичны, но, как ни странно, почему-то требуют постоянных вложений.

«Даже гвоздь стоит денег! Поэтому если нет средств на реставрацию, не стоит тратить последнее на покупку хутора с большим домом!» - восклицает Лутсепп.

От редакции: несмотря на наличие большой группы энтузиастов-знатоков, стоит уточнить для более широкого круга читателей, что сердце старого хутора - это жилая рига - длинный одноэтажный дом из бруса под камышовой крышей.

Жилая рига

Здесь уместно напомнить, что на каждом хуторе жилая рига имеет свои особенности. Далеко не всегда это дом, где под одной крышей жили люди и домашние животные. "Концепция жилой риги существует около тысячи лет. Именно тогда в Эстонии начали выращивать озимую рожь, но она не могла вызревать в полевых условиях. Поэтому требовалось сухое помещение, которое при необходимости можно было отапливать. И осенью в это единственно отапливаемое помещение переезжали и люди", - объяснила Лутсепп.

Крыша

Как стало возможно, что столетние старые дома сохранились в таком приличном для своего возраста состоянии? Оказывается, что благодаря... шиферу! «Шифер завезли в Эстонию в царские времена и он оставался популярным до 1960-х годов. Большинство старых домов в 60-70-х годах покрывали поверх камышовых крыш шифером, и благодаря этому они сохранились до наших дней».

Камышовая крыша. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Считается, что шифер содержит вредный асбест, но выделение асбеста происходит только, когда плитка ломается. «Если шиферные плитки целы, никакой опасности они не представляют, - утверждает Лутсепп. - Шифер хорошо подходит к нашему национальному сельскому ландшафту. Более того, современный шифер изготавливается без включений асбеста. Произведенный в Литве по немецкой технологии шифер я без опаски положила на крышу своего деревенского дома».

Крыша из деревянной дранки. Хутор Сепа в Музее под открытым небом. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Окна

За долгое время существования жилых риг изменились требования людей к размеру дверей и окон. «Уже в начале прошлого столетия появилась тенденция увеличения окон", - сказала Лутсепп, сравнив частые переплеты старых окон с современными - из двух частей.