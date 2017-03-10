Испанские военные заметили увеличение присутствия подлодок РФ в Средиземном море и Гибралтарском проливе

Об этом сообщает корреспондент ABC Espana Эстебан Вильярехо со ссылкой на неназванных испанских военных. Перевод статьи был опубликован на портале InoPressa .

По данным собеседников издания, в случае с побережьями Испании присутствие подлодок, как правило, сводится к перемещениям через Гибралтарский пролив и на подступах к нему. "Однако из-за особенностей современных подлодок - их малозаметности для средств обнаружения - трудно в точности выяснить, операции какого типа они (пусть даже нерегулярно) осуществляют", - отметили источники газеты.

В то же время, по словам собеседников издания, "хотя считается, что сейчас присутствие российских подлодок в Средиземном море не является постоянным, важно помнить о мощи этих боевых единиц". В качестве примера военные напомнили о случае в декабре 2015 года, когда Россия впервые нанесла удар по позициям боевиков с подводной лодки из Средиземного моря. Тогда крылатые ракеты "Калибр" были выпущены с подлодки "Ростов-на-Дону" по бастионам террористов вблизи Ракки, самопровозглашенной столицы "Исламского государства".

Источники в штабе военно-морских сил НАТО в Нортвуде, Великобритания, подтвердили ABC Espana, что, по оценкам, в Средиземном море становится все больше российских подлодок, возможности которых расширяются. "В последние годы мы выявили активизацию подводной деятельности России в Северной Атлантике и Средиземном море. Кроме того, мы можем подтвердить, что налицо рост их возможностей: подлодки лучше оборудованы, их способность действовать скрыто возросла", - заявили неназванные собеседники.

Другие страны Средиземноморья подумывают обзавестись подводным потенциалом - в том числе с помощью России

Кроме того, испанские военные рассказали, что различные средиземноморские страны обновляют свой подводный потенциал или планируют им обзавестись, причем с помощью России. "По словам источников в отрасли, с которыми мы проконсультировались, Марокко, возможно, уже год ведет с Россией переговоры о приобретении своей первой подлодки", - говорится в статье ABC Espana.

Как пишет автор материала, "чтобы координировать ведение "противолодочной войны" силами средиземноморских стран - членов НАТО, военно-морские силы США, Италии, Франции, Греции, Турции и Испании участвуют в учениях Dynamic Manta 2017". Маневры проходят с 13 по 24 марта. К учениям также привлечены корабли и самолеты береговой охраны Канады, Великобритании, Германии и Норвегии. Маневры проходят в центральном Средиземноморье, базой служит Сицилия, сообщает Вильярехо.

В октябре прошлого года разгорелся скандал вокруг вопроса о возможной дозаправке в испанском порту Сеута кораблей российской авианесущей группы во главе с крейсером "Адмирал Кузнецов". Суда направлялись в Средиземное море, чтобы усилить группировку у берегов Сирии для нанесения ударов по террористам, о чем сообщали источники. Официально целью похода называлось реагирование на новые виды современных угроз, в том числе таких как международный терроризм.

За передвижением авианосной группы пристально следили корабли и самолеты стран НАТО. При этом сообщения военных источников о намерении российских кораблей дозаправиться в Сеуте вызвали волну критики в адрес Мадрида со стороны западных политиков. Испанию, входящую в НАТО, раскритиковали за то, что ее решение идет вразрез с политикой альянса, обеспокоенного военной активностью России.

В результате Россия отозвала дозаправку корабельной авианосной группы в испанском порту. Стоит отметить, что Сеута и Мелилья, входящие в состав Испании, не включены в договоры о НАТО в качестве территорий, обороняемых альянсом, так что факт захода российских кораблей в Сеуту никак не нарушает соглашения Испании с ее союзниками по НАТО.

Ранее Испания уже подвергалась критике со стороны союзников по Североатлантическому альянсу за то, что предоставляет России доступ к портам в Сеуте. В мае 2016 года Конгресс США даже принял поправку в закон о национальной обороне страны на 2017 год, которая позволит требовать от Пентагона отчетов о том, какие страны НАТО разрешают российским военным кораблям заходить в свои порты.

Инициатор поправки конгрессмен-республиканец Джо Питтс заявил тогда, что "разрешение Испании российским кораблям заходить в порт Сеуты подрывает солидарность стран НАТО". Эксперты отмечали, что российские военные суда столь часто заходят в Сеуту, что превратили испанский анклав в главную базу российского флота в Западном Средиземноморье.