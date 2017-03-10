Всевиов: насилие среди беженцев? А насилие среди эстонцев не хотите прокомментировать?

“Что член Рийгикогу беспокоится и ищет решения (трагический случай с беженкой), всячески приветствуется. Даже в виде предложения “прием беженцев в Эстонии следует прекратить”. Особенно, если бы здесь рядом была реакция на новость, вышедшую в газете в один день с предыдущей новостью, в которой говорилось о том, что, согласно исследованию Министерства юстиции, около трети эстонских подростков испытали на себе суровое обращение, а каждый десятый ребенок стал жертвой сексуального насилия. Вдруг было бы возможно дать политический совет и для решения этой проблемы”, - заметил он.