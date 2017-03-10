Речь идет о заморозке счетов, финансовых активов и запрете на въезд в страны Евросоюза, пишет DW.com.
Эти штрафные меры были введены Евросоюзом в марте 2014 года. Кроме того, в связи с конфликтом на востоке Украины Европейский Союз ввел секторальные экономические санкции в отношении России, которые действуют до 31 июля нынешнего года. Штрафные меры были также применены в связи незаконной аннексией Крыма и Севастополя. Они ограничены территорией полуострова и были ранее продлены до 23 июня 2017 года.