Правительство Турции пообещало ввести санкции против Нидерландов

Правительство Турции пообещало обязательно ввести санкции против Нидерландов в связи с действиями голландских властей, которые запретили на митингах на территории своего государства выступать турецким политикам.

Нидерланды запретили посадку самолета главы МИД Турции

Нидерланды отозвали разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщает Associated Press.

Канцлер Австрии высказался за урезание помощи ЕС странам-членам, отказывающимся принимать беженцев

Канцлер Австрии Кристиан Керн пообещал в опубликованном в среду интервью немецкой газете Die Welt, что страна выступит за урезание финансирования стран - членов Евросоюза, которые будут отказываться от участия в приеме беженцев, пишет Deutsche Welle.

Украина заручилась поддержкой США в борьбе с агрессией России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Климкин поблагодарил американского коллегу за "солидарность Соединенных Штатов в борьбе Украины против агрессии РФ", сообщается 7 марта на сайте украинского МИДа. Встреча проходила в Вашингтоне.

Der Standard: альянса между Путиным и Трампом не будет

По мнению профессора кафедры международных отношений Университета Инсбрука Герхарда Манготта, общих и объединяющих интересов в отношениях между Россией и США не существует. В своей статье на сайте Der Standard австрийский политолог аргументирует свою категоричную позицию. Перевод статьи приводит сайт Inopressa.ru.

ЕС продлил на год санкции в отношении Белоруссии

Европейский союз продлил на год санкции в отношении Белоруссии. Санкции "включают эмбарго на оружие, а также заморозку средств и запрет на въезд на территорию ЕС в отношении четырех человек, вовлеченных в дела об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста при неясных обстоятельствах в 1999 и 2000 годах", говорится в заявлении Европейского совета, опубликованном в понедельник, 27 февраля.

Трамп собрался заключить сделку с Россией

Президент США Дональд Трамп попытается заключить сделку с Россией по борьбе с терроризмом и экономическим вопросам, заявил журналистам пресс-секретарь президента Шон Спайсер на брифинге во вторник. Представитель Белого дома выразил надежду, что Трампу в этом поможет его опыт бизнесмена и переговорщика, передает Newsru.com.

Порошенко призвал ЕС усилить санкции против РФ из-за признания документов ДНР и ЛНР

Президент Украины Петр Порошенко призвал ЕС усилить санкции против России из-за признания документов провозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, пишет ТАСС.

Le Monde: Украина встала Трампу поперек горла в осуществлении его великого российского плана

"Американский президент, несомненно, предпочел бы пройти мимо этого, но Украина встает ему поперек горла, едва он делает робкие попытки заключить большую сделку с Россией", - пишет журналистка Le Monde Сильвия Кауфман.