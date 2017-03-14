Британское военное ТВ расскажет о Нарве

В Тапа тихо едут танки

В сторону Эстонии по морю, суше и воздуху начинается переброска техники и личного состава, который должен в середине апреля собраться в Тапа и составить в Эстонии сводную батальонную боевую группу НАТО. Большую часть личного состава этого международного батальона будут составлять британцы - 800 человек. Ещё около 300 человек предоставит Франция. Иностранные силы прибудут со своей техникой, в том числе с танками - с британскими Challenger 2 и французскими Leclerc.

Ещё прошлым летом на саммите НАТО было решено предоставить Польше и каждой из балтийских стран по одному международному батальону, чтобы они могли чувствовать себя спокойнее рядом с «агрессивной Россией».

Тогда военные эксперты говорили, что Россия имеет в регионе такой перевес сил, что добавка «по батальону на страну» является скорее демонстрацией решимости и не имеет особого смысла в военном отношении. Особенно, учитывая очень слабую транспортную связность Балтии с основными странами НАТО (здесь нельзя не заметить, что переброска лишь одной батальонной боевой группы в Эстонию, по планам, займёт аж полтора месяца).

Командование и некоторые военнослужащие будущего сводного батальона уже находятся в Эстонии - в Таллинне и Тапа, где для них строится база. Съёмочная группа телеканала BFBS пообщалась с ними, а после отправилась в Нарву, чтобы отсюда показать своим зрителям ту самую Россию, от которой они собираются защищать Эстонию, и выяснить, как относятся к развертыванию дополнительных войск НАТО русские, живущие, как будет сказано в телесюжете «на самой чувствительной границе НАТО».

Где находится Эстония?

«Нарвская газета» воспользовалась возможностью, чтобы разузнать у журналистки телеканала BFBS Шартоллы Бэнкс об отношении к ситуации рядовых британцев и британских военных, которые уже прибыли в Эстонию.

- Шарлотта, скажите, что думают граждане Великобритании о развёртывании британских военных в Эстонии?

- Это только мое мнение, но я думаю, что сейчас не так много людей в Великобритании знают об этом развертывании. Это, вероятно, изменится после того, как солдаты на самом деле прибудет в Эстонию в апреле, и об этом подробно расскажут в новостях.

- А знают ли вообще обычные британцы, где находится Эстония?

- Опять же, это только мое мнение, но я не думаю, что многие рядовые британцы знают это. Люди в Великобритании слышали об Эстонии, знают что-то о ее связях с бывшим Советским Союзом. Но если бы вы попросили людей в Британии указать Эстонию на карте, они, вероятно, не смогли бы найти ее. Хотя при этом Таллинн имеет репутацию хорошего места для посещения, особенно для мужчин, празднующих мальчишник перед свадьбой!

- Знают ли англичане, что в Эстонии живут две общины - собственно эстонцы и русскоязычные?

- Я думаю, что британский народ, вероятно, считает, что все здесь одинаковые эстонцы. Но у нас знают, что здесь больше российского влияния, чем, например, скандинавского. Я не думаю, что люди в Британии в курсе каких-либо культурных различий или того, что вы здесь говорите на разных языках.

- Что люди в Великобритании думают о России? Действительно ли среди вас есть опасение, что Россия нападет на страны Балтии?

- Так как Россия присоединила Крым в 2014 году, люди в Великобритании считают, что Россия стала более агрессивной, что у нее появились амбиции расширять свои границы. Это то, что часто можно услышать в новостях. Но люди в Британии не хотели бы иметь конфликт с Россией и, безусловно, предпочитают мир.

- Вы много общаетесь с военными. С какими чувствами они приходят сюда?

- Британские солдаты рады этому развертыванию, они с нетерпением ждут встречи с эстонским народом из всех слоев общества, а также ждут совместной работы с Силами обороны Эстонии. Некоторые служили вместе с солдатами из Эстонии в провинции Гильменд в Афганистане, так что они уже друзья и братья по оружию.

- «Ждут встречи с эстонским народом» - звучит как-то неправдоподобно, как будто из официального сообщения для прессы...

- Я брала интервью у британского солдата в Эстонии на прошлой неделе, и это то, что он действительно сказал мне! Он был очень доволен. Я думаю, что это и в самом деле интересное развертывание для них, просто потому что необычное. За долгие годы военные привыкли отправляться в Афганистан и Ирак, а здесь все совсем по-другому.