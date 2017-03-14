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Певкур: раздоры в коалиции — это только вопрос времени

BNS
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Председатель Партии реформ Ханно Певкур | ФОТО: Sander Ilvest

Комментируя снижение рейтинга правящей коалиции, председатель Партии реформ Ханно Певкур отметил, что медовый месяц правительства пошел к завершению, и раздоры в коалиции — только вопрос времени.

"Академия полиции первый тому конкретный пример. Если добавить желание смотрящего в прошлое правительства упразднить e-выборы, планы изменить языковую политику и политику гражданства, а также склонность к запретам и приказам и массированную деятельность по замещению, то результатом и будет падение доверие ко всем коалиционным партиям",- сказал Певкур BNS.

"Партия реформ предлагает ясные альтернативы политике правительства, выступает в защиту принципов политики языка и гражданства и неограниченного экономического пространства, за минимализацию бюрократии и за устремленное в будущее руководство государства",- сказал Певкур.

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