Певкур: раздоры в коалиции — это только вопрос времени

"Академия полиции первый тому конкретный пример. Если добавить желание смотрящего в прошлое правительства упразднить e-выборы, планы изменить языковую политику и политику гражданства, а также склонность к запретам и приказам и массированную деятельность по замещению, то результатом и будет падение доверие ко всем коалиционным партиям",- сказал Певкур BNS.

"Партия реформ предлагает ясные альтернативы политике правительства, выступает в защиту принципов политики языка и гражданства и неограниченного экономического пространства, за минимализацию бюрократии и за устремленное в будущее руководство государства",- сказал Певкур.