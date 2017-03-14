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Жуткое видео: пассажиры гигантского круизного лайнера засняли 9-метровые волны

Rus.Postimees.ee
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Волны. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Scanpix

«Девятый вал» накрыл круизный лайнер Anthem of the Seas («Гимн морей»). Устрашающее видео с огромными волнами, бившимися в иллюминаторы кают, выложил в Сеть один из очевидцев - Стивен Берк. Он работает на круизных судах музыкантом и часто видит разбушевавшиеся моря-океаны, но этот шторм испугал даже его.

Берк опубликовал ролик на своём канале в YouTube всего 3 дня назад, хотя показанный там шторм случился ещё в феврале прошлого года, сообщает Комсомольская правда.

Музыкант снял на видео иллюминатор своей каюты на 3-й палубе. Его полностью покрывают волны - а это значит, их высота превышала 9 метров.

В момент шторма на корабле находилось около 6 тысяч человек, пострадали из-за качки четверо. Незначительные повреждения получило и само судно.

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