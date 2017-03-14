Жуткое видео: пассажиры гигантского круизного лайнера засняли 9-метровые волны

Берк опубликовал ролик на своём канале в YouTube всего 3 дня назад, хотя показанный там шторм случился ещё в феврале прошлого года, сообщает Комсомольская правда.

Музыкант снял на видео иллюминатор своей каюты на 3-й палубе. Его полностью покрывают волны - а это значит, их высота превышала 9 метров.

В момент шторма на корабле находилось около 6 тысяч человек, пострадали из-за качки четверо. Незначительные повреждения получило и само судно.