Жуткое видео: пассажиры гигантского круизного лайнера засняли 9-метровые волны
14. март 2017 20:20
«Девятый вал» накрыл круизный лайнер Anthem of the Seas («Гимн морей»). Устрашающее видео с огромными волнами, бившимися в иллюминаторы кают, выложил в Сеть один из очевидцев - Стивен Берк. Он работает на круизных судах музыкантом и часто видит разбушевавшиеся моря-океаны, но этот шторм испугал даже его.
Берк опубликовал ролик на своём канале в YouTube всего 3 дня назад, хотя показанный там шторм случился ещё в феврале прошлого года, сообщает Комсомольская правда.
Музыкант снял на видео иллюминатор своей каюты на 3-й палубе. Его полностью покрывают волны - а это значит, их высота превышала 9 метров.
В момент шторма на корабле находилось около 6 тысяч человек, пострадали из-за качки четверо. Незначительные повреждения получило и само судно.