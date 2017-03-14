Российские туристы в Ида-Вирумаа хвалят местную кухню и уровень обслуживания

В нем отказались от традиционного подсчета ночевок зарубежный гостей, а сосредоточились на оценках, желаниях и реальном поведении туристов, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

По данным исследования, в Ида-Вирумаа туристические показатели со стороны восточного соседа возвращаются на докризисный уровень.

По сравнению с 2015 годом появились новые тренды: теперь российский турист сравнивает этот край с другими туристическими направлениями, начал хвалить местную кухню и уровень обслуживания, интересовался и другими городами уезда, а не только Нарвой.