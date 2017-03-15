В трех городах Эстонии зазвучит золотая классика

ERSO võttis kasutusele eesi idufirma pilvenooditeenuse / Mait Jüriado

Музыкальный цикл «Золотая классика», организованный Eesti Kontsert и посвященный в этом сезоне творчеству Людвига ван Бетховена, подошел к кульминации – наиболее значительным произведениям композитора.

Пятая симфония стала самой популярной в его наследии. В ней сконцентрированы все основные черты выразительного бетховенского стиля, который отличается необычайным лаконизмом и устремленностью к победе. Об этой сквозной теме, своего рода лейтмотиве из четырех нот с характерным стучащим ритмом, по свидетельству биографа Бетховена Антона Шиндлера, он говорил: «Так судьба стучится в дверь».

Эстонским государственным симфоническим оркестром на этот раз дирижирует Михаил Герц, который уже второй сезон работает в оперном театре Хагена (Германия). В настоящее время он занимает должность первого дирижера и заместителя музыкального руководителя.

Солистка Трийн Руубель (скрипка) исполнит с ERSO скрипичный концерт Эдварда Элгара

По словам Герца, он мечтал о том, чтобы продирижировать этой симфонией: «Для любого дирижера – это большой вызов. Когда мне предоставилась такая возможность, я понял, что готов к этому и хочу попробовать».

Кроме пятой симфонии, в программе значатся две забытые жемчужины: потрясающе красивый скрипичный концерт английского композитора Эдварда Элгара в исполнении эстонской скрипачки Трийн Руубель, и малоизвестная увертюра Бетховена к балету «Творения Прометея», которая прозвучит в самом начале.

Михаил Герц – редкий гость в Эстонии. Концерты в трех городах имеют для него особое значение: «Приятно вновь оказаться дома. Эстония – это моя родина, где я родился и учился, сделал свои первые шаги в музыке. С нетерпением жду встречи в оркестром ERSO и эстонской публикой, для меня это большая радость».

16 марта – в Пярнуском концертном зале

17 марта – в концертном зале «Эстония»

18 марта – в Йыхвиском концертном зале