Бетонным сооружением года в Эстонии стал Эстонский национальный музей

Организованный в нынешнем году в семнадцатый раз конкурс «Бетонное сооружение года» проводится для того, чтобы познакомить общественность с широкими возможностями использования бетона и в то же время отметить тех людей, которые для претворения в жизнь своих идей используют отечественный строительный материал – дающий широкие возможности и легко формуемый бетон.

На нынешний конкурс поступило 20 работ. На конкурс можно было представить переданные в течение 2016 года заказчикам бетонные сооружения и использованные в них конструкции и решения.

Бетонное сооружение 2016 года в Эстонии – Эстонский национальный музей в Тарту. Главный приз конкурса получили архитекторы DGT Architects (Дан Дорелл, Лина Готметх, Тсуеши Тане).

Фото: Eesti Rahva Muuseum

Приз заказчика – Riigi Kinnisvara AS;

Приз конструктора – Novarc Group AS;

Приз за строительные работы – Fund Ehitus OÜ;

Приз за бетонные работы – Alusehitus OÜ, BGM Ehitus OÜ, K-Most AS;

Приз за бетонные элементы – TMB Element OÜ;

Приз за бетон – Rudus AS, TM Betoon OÜ;

Приз за опалубку – Ramirent Baltic AS.

При оценке этого объекта жюри заговорило высоким стилем: «Это здание с честолюбивой архитектурой, бетон в этом доме вступает в величественный диалог со сталью и стеклом».

«Качество бетонных работ также хорошее – и при этом в каком объеме! Причем до самых последних подсобных помещений и темных хранилищ. Вплоть до ручной шлифовки бетонных лестниц. Все участники строительства этого дома великолепно сделали свою работу – во славу эстонского народа!» - сказал председатель жюри Ааду Кан.

Смотрите видео, оно впечатляет!