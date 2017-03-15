Тартуский уездный суд отказал Херману Симму в досрочном освобождении

Суд счел, что хотя вероятность совершения Симмом новых преступлений низка, в интересах защиты правопорядка освобождать его досрочно не следует, сообщил пресс-секретарь Валгаского дома суда Тартуского уездного суда.

По оценке суда, единственной реальной опасностью может быть только то, что Симм станет передавать представителям России сведения, которые он получил до того, как попал в тюрьму, хотя большинство обстоятельств все-таки указывает на то, что подобная возможность маловероятна.

Симм принимал в тюрьме участие в различных собеседованиях и консультациях. У него нет дисциплинарных взысканий. Вероятность совершения новых преступлений невелика и потому, что у него есть супруга, хорошее место жительства, высшее образование, проблемы со здоровьем, а также то, что он находится в преклонном возрасте. По мнению суда, к тому же есть основания думать, что Симму не так -то просто создавать контакты с российской агентурой и передавать им информацию. Есть также основания сомневаться, что полученные Симмом много лет назад сведения могут заинтересовать российскую разведку, и нет оснований утверждать, что у Симма есть ясный мотив для совершения новых преступлений.

Досрочное освобождение Симма поддержала Тартуская тюрьма, однако прокурор по особым делам Лыунаской окружной прокуратуры Марек Вахинг был против.

25 февраля 2009 года Харьюский уездный суд приговорил бывшего генерального директора Департамента полиции и бывшего начальника службы безопасности Министерства обороны Симма за сбор секретной информации и передачу ее иностранному государству к 12,5 годам заключения. Заключение Симм начал отбывать 19 сентября 2008 года, срок заключения истекает 18 марта 2021 года. Тем самым Симм уже отбыл более двух третей срока заключения и по закону суд имеет право принять решение о его досрочном освобождении.

Симм уже ходатайствовал в 2015 году об условно-досрочном освобождении, однако суд ему отказал.

Постановление суда может быть обжаловано в течение 15 дней.