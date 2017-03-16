Партия премьера Нидерландов лидирует на парламентских выборах

Согласно этим данным, "Народная партия за свободу и демократию" получает 31 из 150 мест в парламенте. Далее следуют сразу три партии, каждая из которых может рассчитывать на 19 мест. Одна из них - ультраправая "Партия свободы" Герта Вилдерса. Именно эта партия считалась основным соперником Рютте на выборах.

Associated Press отмечает, что, таким образом, учитывая эти результаты, в Нидерландах в ближайшие недели или даже месяцы пройдут переговоры о формировании правящей коалиции.

Опрос проводился на 43 из 9,3 тыс. избирательных участков в Нидерландах.