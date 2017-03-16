Видео: водитель внедорожника сбил ребенка в воспитательных целях и заставил его встать на колени

На одном из перекрестков города Приозерска водитель внедорожника Nissan Pathfinder намеренно сбил 9-летнего мальчика, который обстрелял его машину из игрушечного автомата. Инцидент произошел днем 9 марта на пересечении улиц Чапаева и Северопарковая.

«Дети играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Один из водителей, рассерженный поведением детей, совершил наезд на одного из малолетних, после чего, выйдя из машины, применил к ребенку насилие», — говорится в сообщении регионального управления СК.

Вскоре в сети появилось видео с камеры наружного наблюдения, на котором зафиксированы неадекватные действия водителя. На записи видно, как двое школьников стоят около проезжей части и один из них целится из игрушечного автомата в проезжающий мимо внедорожник.

Разобрать, производят ли дети выстрел в автомобиль или просто целятся, на видео невозможно.

Водитель автомобиля изначально, судя по всему, намеревавшийся поворачивать на перекрестке налево, резко тормозит, разворачивается, выезжает на обочину и давит на газ. Мальчишки пускаются врассыпную: один убегает к подъезду соседнего дома, а второй пытается удрать от внедорожника вдоль обочины.

Однако разъяренный водитель догоняет школьника и бампером автомобиля выталкивает его на проезжую часть.

После этого автомобилист резко открывает дверь, выходит из машины, идет к мальчику, хватает его за капюшон, подводит к автомобилю, а затем с силой толкает вниз, в результате чего школьник падает на колени.

Мужчина достает телефон и вызывает полицию.

Экипаж подъехал примерно через 15 минут, все это время водитель не давал мальчику встать с колен, удерживая его за плечо. На ролике видно, как к водителю подходят находившиеся рядом пешеходы. Однако, о чем-то переговорив с водителем, они спокойно отправляются дальше.

Прибывшие на место инцидента полицейские наконец подняли юного «автоматчика» с колен, внимательно осмотрели машину, затем посадили водителя и мальчика в патрульный автомобиль. Через некоторое время водителя внедорожника отпустили и он уехал. Мальчик же вместе с полицейскими отправился к своему дому. Там сотрудники полиции передали школьника родителям, однако об инциденте не сообщили.

О произошедшем родители узнали не сразу. Только прочитав все детали произошедшего из СМИ, отец мальчика подал заявление в полицию.

После наезда у школьника диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой височной кости. По неподтвержденной информации, после общения со следователем мальчик потерял сознание и был госпитализирован. Медики считают, что обморок является последствием сотрясения мозга.

По факту инцидента СК оперативно провел проверку и во вторник возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Водителем оказался 54-летний местный индивидуальный предприниматель, ранее не судимый. В данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сказали в пресс-службе.