Видео: водитель внедорожника сбил ребенка в воспитательных целях и заставил его встать на колени

В России в Ленинградской области водитель внедорожника «в воспитательных целях» наехал на ребенка, который целился в его машину из игрушечного автомата, а затем заставил его простоять 15 минут на коленях. После инцидента у девятилетнего мальчика зафиксировали сотрясение мозга и ушибы. «Воспитателем» оказался местный предприниматель, который известен правоохранительным органам своими частыми беспредметными жалобами. В отношении него уже возбуждено уголовное дело, пишет Газета.ру.
На одном из перекрестков города Приозерска водитель внедорожника Nissan Pathfinder намеренно сбил 9-летнего мальчика, который обстрелял его машину из игрушечного автомата. Инцидент произошел днем 9 марта на пересечении улиц Чапаева и Северопарковая.
«Дети играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Один из водителей, рассерженный поведением детей, совершил наезд на одного из малолетних, после чего, выйдя из машины, применил к ребенку насилие», — говорится в сообщении регионального управления СК.
Вскоре в сети появилось видео с камеры наружного наблюдения, на котором зафиксированы неадекватные действия водителя. На записи видно, как двое школьников стоят около проезжей части и один из них целится из игрушечного автомата в проезжающий мимо внедорожник.
Разобрать, производят ли дети выстрел в автомобиль или просто целятся, на видео невозможно.
Водитель автомобиля изначально, судя по всему, намеревавшийся поворачивать на перекрестке налево, резко тормозит, разворачивается, выезжает на обочину и давит на газ. Мальчишки пускаются врассыпную: один убегает к подъезду соседнего дома, а второй пытается удрать от внедорожника вдоль обочины.
Однако разъяренный водитель догоняет школьника и бампером автомобиля выталкивает его на проезжую часть.
После этого автомобилист резко открывает дверь, выходит из машины, идет к мальчику, хватает его за капюшон, подводит к автомобилю, а затем с силой толкает вниз, в результате чего школьник падает на колени.
Мужчина достает телефон и вызывает полицию.
Экипаж подъехал примерно через 15 минут, все это время водитель не давал мальчику встать с колен, удерживая его за плечо. На ролике видно, как к водителю подходят находившиеся рядом пешеходы. Однако, о чем-то переговорив с водителем, они спокойно отправляются дальше.
Прибывшие на место инцидента полицейские наконец подняли юного «автоматчика» с колен, внимательно осмотрели машину, затем посадили водителя и мальчика в патрульный автомобиль. Через некоторое время водителя внедорожника отпустили и он уехал. Мальчик же вместе с полицейскими отправился к своему дому. Там сотрудники полиции передали школьника родителям, однако об инциденте не сообщили.
О произошедшем родители узнали не сразу. Только прочитав все детали произошедшего из СМИ, отец мальчика подал заявление в полицию.
После наезда у школьника диагностировали сотрясение мозга и ушиб левой височной кости. По неподтвержденной информации, после общения со следователем мальчик потерял сознание и был госпитализирован. Медики считают, что обморок является последствием сотрясения мозга.
По факту инцидента СК оперативно провел проверку и во вторник возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Водителем оказался 54-летний местный индивидуальный предприниматель, ранее не судимый. В данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — сказали в пресс-службе.
Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
В то же время отец пострадавшего мальчика рассказал журналистам, что водитель после наезда на мальчика якобы хвастался, что не понесет наказания за свои действия, пишет РЕН ТВ.
«Я юрист, я бизнесмен, мне за это ничего не будет, говорил он», — рассказал родитель.
Кроме того, по информации местных СМИ, водитель внедорожника хорошо знаком местным правоохранителям. Он регулярно направляет в различные инстанции жалобы, содержащие нецензурную брань. При этом отмечается, что конкретики в этих письмах нет, заявитель просто указывает, что все вокруг воруют, а полиция, по его мнению, особенно.
Однако, как заявили в Следственном комитете, его глава Александр Бастрыкин уже дал указание в кратчайшие сроки задержать водителя, который совершил умышленный наезд на ребенка в Ленинградской области, нанес ему травмы и поставил на колени.
«Следственными органами СКР по Ленинградской области принимаются все необходимые меры для установления местонахождения и задержания мужчины, подозреваемого в наезде автомобилем на ребенка и применении к нему насилия.
Первоначальными следственными действиями его личность уже установлена, — сообщили в СК. — По данным следствия, инцидент с ребенком в городе Приозерске Ленинградской области произошел еще 9 марта 2017 года. Дети играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Один из водителей, рассерженный поведением детей, совершил наезд на мальчика, после чего, выйдя из машины, применил к ребенку насилие и заставил встать на колени».
В ведомстве пообещали дать объективную оценку «неоправданно жестоким и вызывающим действиям взрослого мужчины, посчитавшего возможным совершить такие «воспитательные меры» в отношении чужого ребенка, который всего-навсего играл со своими сверстниками».
Александр Бастрыкин поручил провести полное и тщательное расследование этого преступления, привлечь виновного к уголовной ответственности и в кратчайшие сроки завершить уголовное дело.
Другой нашумевший дорожный инцидент, в котором пострадали дети, произошел в декабре прошлого года на Мосфильмовской улице в Москве. Водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen, находясь в нетрезвом состоянии, сбил двух девочек-близняшек, которые вместе с мамой переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. После этого он сбежал с места аварии.
Впоследствии выяснилось, что за рулем автомобиля находился бывший высокопоставленный украинский чиновник Александр Шарый, который в 2013 году был назначен президентом Украины Виктором Януковичем на пост замглавы Госинспекции по вопросам труда. В апреле 2014 года Шарого объявили в розыск по подозрению в злоупотреблениях на службе, а в мае того же года сняли с должности.
Сторона гособвинения заявляла, что у чиновника имеется российское гражданство и российский паспорт, в котором его имя написано через букву «О», что позволяло ему скрываться от правоохранительных органов и без труда путешествовать по Европе. В данный момент в отношении Шарого ведется следствие, он находится под домашним арестом.