Видео: iPhone 6 Plus взорвался в руках владельца

Инцидент произошел в понедельник в штате Квинсленд (Австралия), когда мужчина хотел сдать свой iPhone 6 Plus в ремонт. Когда он дошел до сервисного центра, аппарат взорвался у него в руках, пишет Daily Mail.

Мужчина обратился в сервисный центр, так как у него был разбит экран, а аккумулятор слишком быстро разряжался. Камера видеонаблюдения запечатлела, как мужчина держит в руках телефон и, видомо, рассказывает сотруднику сервиса о проблемах. В какой-то момент телефон взрывается и начинает дымить. Его тушат огнетушителем. Людей эвакуировали из помещения, а магазин пришлось закрыть, так как он был сильно задымлен.

Аккумулятор телефона был полностью уничтожен. Фирма Apple пока не прокомментировала этот эпизод.