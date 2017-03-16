Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительКультураЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Видео: iPhone 6 Plus взорвался в руках владельца

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Взорвавшийся телефон iPhone 6. | ФОТО: ViralHog/DailyMail

Если в прошлом году из разных стран поступала информация о взрывающихся телефонах Samsung, то теперь очередь дошла и до iPhone 6 Plus.

Инцидент произошел в понедельник в штате Квинсленд (Австралия), когда мужчина хотел сдать свой iPhone 6 Plus в ремонт. Когда он дошел до сервисного центра, аппарат взорвался у него в руках, пишет Daily Mail.

Мужчина обратился в сервисный центр, так как у него был разбит экран, а аккумулятор слишком быстро разряжался. Камера видеонаблюдения запечатлела, как мужчина держит в руках телефон и, видомо, рассказывает сотруднику сервиса о  проблемах. В какой-то момент телефон взрывается и начинает дымить. Его тушат огнетушителем. Людей эвакуировали из помещения, а магазин пришлось закрыть, так как он был сильно задымлен.

Аккумулятор телефона был полностью уничтожен. Фирма Apple пока не прокомментировала этот эпизод.

Наверх