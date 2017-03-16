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Проект: милая крошечная квартира на чердаке

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Bartlomiej Senkowski

Пустующее помещение на чердаке одного из многоквартирных домов переделала в жилую студию фирма BLACKHAUS Karol Cieplinski Architekt.

Эта уютная мансардная квартира расположена в Кракове, Польша, рассказывает Hqroom.ru. Проект под название Sophia реализован всего на 19 квадратных метрах, что делает его особо привлекательным для ценителей функциональности и открытости в условиях ограниченной площади.

Фото: Bartlomiej Senkowski

В студии имеется полноценная кухня, совмещенная с гостиной, санузел и спальное место, организованное на антресоли. Много фотографий очень хорошего качества смотрим ЗДЕСЬ.

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