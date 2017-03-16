Проект: милая крошечная квартира на чердаке

Эта уютная мансардная квартира расположена в Кракове, Польша, рассказывает Hqroom.ru. Проект под название Sophia реализован всего на 19 квадратных метрах, что делает его особо привлекательным для ценителей функциональности и открытости в условиях ограниченной площади.

Фото: Bartlomiej Senkowski

В студии имеется полноценная кухня, совмещенная с гостиной, санузел и спальное место, организованное на антресоли. Много фотографий очень хорошего качества смотрим ЗДЕСЬ.