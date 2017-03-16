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Фото и видео: на пляже в Пярну появились первые загорающие

Rus.Postimees.ee
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Сегодня, 16 марта, около полудня на пляже в Пярну принимали солнечные ванны десятки людей.

«Это самый теплый день этого года. Здесь, в тени солнца, температура может достигать 16 градусов», - сказал загоравший с товарищами в маловетреном месте Оскар.

Наслаждавшиеся солнечными ваннами мужчины ходят на пляж круглогодично. По их оценке, конец зимы и начало весны в плане загара выдались не самыми удачными.

«В феврале было несколько красивых дней, остальные были серыми и облачными», - объяснил Калью.

«В прошлом году снега уже не было», - добавил Сакари.

Напомним, что по прогнозам синоптиком, завтра в Эстонии ожидается ненастная погода. Будет дуть сильный ветер, пройдет снег и мокрый снег.

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