В Турции предотвратили сенсационный теракт

Отмечается, что задержание произошло после того, как в Турцию прибыл глава ЦРУ Майк Помпео, чтобы обсудить борьбу с терроризмом, сообщает Газета.ru.

Задержание произошло в Газиантепе. Полиция обнаружила 24 пояса смертника, начиненных 150 кг взрывчатки и металлическими частицами, а также две винтовки.

Ранее сообщалось, что доход Турции от туризма упал на 29,7% в 2016 году по сравнению с 2015-м из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью в стране. В частности, в разгар туристического сезона в июне 2016 года террористы атаковали международный аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле, погибли более 40 человек.