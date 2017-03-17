Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительКультураЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

В Турции предотвратили сенсационный теракт

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Турецкие полицейские. | ФОТО: Scanpix

Турецкая полиция задержала четырех предполагаемых боевиков группировки «Исламское государство», которые, по предварительным данным, планировали «сенсационный теракт» на территории страны и подготовили 24 пояса смертников, сообщает Associated Press.

Отмечается, что задержание произошло после того, как в Турцию прибыл глава ЦРУ Майк Помпео, чтобы обсудить борьбу с терроризмом, сообщает Газета.ru.

Задержание произошло в Газиантепе. Полиция обнаружила 24 пояса смертника, начиненных 150 кг взрывчатки и металлическими частицами, а также две винтовки.

Ранее сообщалось, что доход Турции от туризма упал на 29,7% в 2016 году по сравнению с 2015-м из-за ухудшающейся ситуации с безопасностью в стране. В частности, в разгар туристического сезона в июне 2016 года террористы атаковали международный аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле, погибли более 40 человек.

Наверх