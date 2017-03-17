Порядок вывоза мусора в столице может рухнуть

Почему Сарапуу был вынужден выйти со своим заявлением через пресс-службу городской управы именно в среду, если сам он, предположительно, находится за границей? Журналисты называют такое поведение переводом стрелок, то есть кто-то выдает неожиданное заявление, чтобы отвлечь внимание от неприятной темы. Неприятной темой для Сарапуу стала публикация в Eesti Ekspress, вышедшей как раз в среду, о том, что он возможно личным образом связан с выигрывающей конкурсы на госпордяд по вывозу мусора фирмой Baltic Waste Management (BWM).

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас сказал в среду журналистам, что не может обсудить дела с Сарапуу, поскольку тот находится за рубежом. Однако командировка не помешала вице-мэру выпускать пресс-сообщения. Сообщение с цитатами Сарапуу вышло в среду. В числе прочего, в нем говорится о том, что Ragn-Sells прессует город. Последнее для Таллинне значительно большая проблема, чем обвинения против Сарапуу, выдвинутые в СМИ.

А именно, выигравшая в 2015 году конкурс на вывоз мусора из центра Таллинна (за пределами Старого города) и до сих пор исполнявшая свои обязанности фирма сообщила, что по предложенным тогда ценам больше невозможно вывозить мусор. Переговоры по новым ценам между городом и Rang-Sells прошли в январе. Тема застряла до прошлой пятницы, когда переработчик мусора заявил, что все же разрывает договор.

«Ragn-Sells хочет прекратить договор об обслуживании центра города, поскольку она не желает больше оказывать услуги по предложенным ценам. Город, однако, считает, что ходатайство Ragn-Sells о повышении тарифов не обосновано, и поэтому не позволяет увеличивать расценки», - сообщил Сарапуу в пресс-сообщении.

«Печально, что они не могут придерживаться предложенным в конкурсе на господряд ценам и это, конечно, ставит под сомнение доверие к партнеру по договору. Если бы теперь между городом Таллинне не было Центра по переработке мусора, перевозчик увеличил бы цены для потребителя в два раза, и людям не осталось бы ничего иного, как платить. Это еще раз доказывает, что мусорная реформа в столице необходима, и именно она защитит интересы горожан», - позволил сообщить Сарапуу.

По словам пресс-секретаря Ragn-Sells Райнера Пести, утверждения Сарапуу не отвечают действительности: «Ragn-Sells ходатайствовал о повышении цены на опустошение 240-литрового контейнера на 35 центов, то есть, вместо 2,15 евро нужно было бы заплатить 2,50 евро. Цена за опустошение 500-литрового контейнера у многоквартирного дома сейчас составляет 4,50 евро, к которой мы просили добавить 40 центов».

«Поиск нового партнера означает объявление нового конкурса на господряд, возможное обжалование результатов и ходатайствование о новом разрешении на оборот мусора. Новый переводчик должен изучить район, составить новые маршруты и так далее, что потребует очень больших ресурсов», - добавил он.

Именно это происходит сейчас в Ласнамяэ и в Нымме, где в этом году уже изменили порядок вывоза мусора. По крайней мере, по числу жалоб в первом, можно понять, что новому перевозчику еще есть куда развиваться.

Организованное в Таллинне мусорное хозяйство выглядит таким образом, что некогда вывоз и переработку мусора разделили, а сам город поделен более чем на десять районов вывоза мусора. Для поиска перевозчика и обработчика мусора в каждом районе город провел отдельные конкурсы на господряд. В них выигрывали те предприятия, у которых есть свое место для окончательной переработки мусора.

Городские чиновники признают право Ragn-Sells на расторжение договора в центре города. Например, в договоре есть пункт, который говорит о том, что если потребительские привычки производителей мусора изменятся настолько, что вывоз мусора и его переработка больше не приносит ничего фирме, то фирма может расторгнуть договор без выплаты компенсации.