Способ расшириться и заработать: необычные квартиры оборудуют на чердаках, в подвалах, в гаражах и подъездах

Подвалы, чердаки, даже подъезды – с целью заработать в ход идет все. При этом жители небольших домов порой находятся в более выигрышном положении, чем те, кто живут в больших и многоквартирных. Во-первых, членов товарищества меньше и проще договориться. Во-вторых, такие дома зачастую находятся в хороших районах, и желающих купить чердак или подвал больше.

«Но если вы, например, живете в доме, построенном в царское время или в период начала Эстонской Республики, то могут возникнуть проблемы, – говорит консультант по вопросам квартирных товариществ Раймо Йыгева. – На достройку или перестройку могут не дать разрешения, поскольку многие такие дома являются памятниками старины».

Деньги или голуби?

В начале Ласнамяэ есть высотки из красного кирпича. Некоторые товарищества решили с разумом подойти к имеющимся наверху техническим помещениям. Например, отремонтировать и сдать в аренду.

В одной из таких высоток, например, находится офис известной фирмы телекоммуникационных услуг. И уже много лет товарищество получает деньги с аренды. А в доме напротив в таких же помещениях – мусор и голуби.

В Мустамяэ есть похожая высотка. Так там из технического помещения сделали квартиру – получился пентхаус площадью порядка 100 квадратных метров.

Так что подобные помещения – отличная идея. Их можно продать и получить существенную сумму, например, для ремонта дома. Или же сдавать в аренду и получать доход ежемесячно.

Конечно, бывают случаи, когда хитрые владельцы квартир на девятом этаже без ведома товарищества решают втихаря расширить свою жилплощадь за счет так называемого десятого этажа. Но так как это в большинстве случаев незаконно, то как только это обнаруживают, владельцам приходится возвращать все в исходное состояние.

«В Таллинне на перекрестке Пярнуского шоссе и улицы Магдалеэна жители одной многоэтажки решили надстроить этаж. Получили все разрешения, продали там квартиры, получили деньги и отремонтировали свой дом», – рассказывает Раймо Йыгева.

Заработать на чердаке

Владельцы квартир небольших и довольно старых уже домов тоже могут улучшить свое положение. В столице, например, таких много в районе Каламая, Мяннику, Пыхья-Таллинне, близких к центру города районах и так далее.

Для многих товариществ в подобных зданиях чердаки – отличная возможность отремонтировать дом, если денег нет или банк не дает кредит. Как вариант, можно отремонтировать там все, переделать в квартиры и продать. Или же, если нет возможности или желания этим заниматься, продать какой-либо фирме чердак, и пусть они делают с ним что хотят.

Но для этого все собственники квартир в доме должны быть с этим согласны.

Еще один вариант: если жители верхнего этажа достаточно богаты, чтобы купить часть чердака и расширить за счет него свое жилье.

Тут нет четкого ограничения, какую часть можно купить – хоть весь, если все остальные жильцы дома будут на то согласны. Но обязательно должен быть проект и разрешение со стороны города, что строить и перестраивать можно.

Читайте статью целиком на mke.ee.