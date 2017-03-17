Налогово-таможенный департамент: еще 20 000 низкооплачиваемых работников не подали ходатайства о возврате переплаченного налога

Об этом сообщила пресс-служба налогового ведомства, отметив, что среди тех, кто не подал ходатайства, много тех, что в прошлые годы и не должен был подавать декларации о доходах и по этой причине не сделали этого и в текущем году.

«Со следующей недели налоговое ведомство начнет рассылать этим людям напоминание, что в этом году они должны оформить свои декларации о доходах», - отметила пресс-служба.

Ведомство пояснило, что если совершеннолетний человек в течение 2016 года работал с полной нагрузкой по меньшей мере шесть месяцев на протяжении целого календарного месяца и получил брутто-доход на сумму менее 7817 евро, то департамент советует до 31 марта этого года подтвердить свою декларацию о доходах в интернет-среде департамента, либо с помощью оформленной на бумаге декларации.

Если после этого откроется возможность подать и ходатайство о возврате налога для низкооплачиваемых категорий работников, то подтвердить и его тоже.

Предпосылкой для получения возврата подоходного налога низкооплачиваемому работнику служит подача им декларации о доходах и соответствующего ходатайства в электронной среде департамента. «Без утвержденного самим лицом ходатайства мы сами возвратить налог не сможем», - отметила пресс-служба.

По состоянию на сегодняшний день ходатайства о возврате налога низкооплачиваемым работникам подали 67 000 человек, общая сумма подлежащего им возврата налога составляет 24,7 млн евро.