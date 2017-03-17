Глава НАТО: альянс не видит непосредственной опасности военного вторжения России в страны Балтии

Как сообщает агентство Associated Press, Столтенберг сделал это заявление 17 марта в Копенгагене во время встречи с членами датского правительства. По словам генерального секретаря НАТО, альянс беспокоят действия России и ее возможные устремления, однако при этом важно не драматизировать ситуацию.

За последние месяцы НАТО развернула вооруженные силы на территории граничащих с Россией балтийских стран в результате роста опасений в этих государствах по поводу возможного вторжения российских войск как продолжения присоединения Крыма.

Столтенберг заявил, что альянс наблюдает практически постоянно возникающие угрозы террористических и компьютерных атак, но нет никаких признаков опасности вторжения обычных вооруженных сил в страны НАТО, включая страны Балтии.