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Глава НАТО: альянс не видит непосредственной опасности военного вторжения России в страны Балтии

BNS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. | ФОТО: Virginia Mayo/AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит «непосредственной опасности военного вторжения» России в страны Балтии.

Как сообщает агентство Associated Press, Столтенберг сделал это заявление 17 марта в Копенгагене во время встречи с членами датского правительства. По словам генерального секретаря НАТО, альянс беспокоят действия России и ее возможные устремления, однако при этом важно не драматизировать ситуацию.

За последние месяцы НАТО развернула вооруженные силы на территории граничащих с Россией балтийских стран в результате роста опасений в этих государствах по поводу возможного вторжения российских войск как продолжения присоединения Крыма.

Столтенберг заявил, что альянс наблюдает практически постоянно возникающие угрозы террористических и компьютерных атак, но нет никаких признаков опасности вторжения обычных вооруженных сил в страны НАТО, включая страны Балтии.

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