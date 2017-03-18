Видео: Трамп не пожал Меркель руку

Ангела Меркель и Дональд Трамп./ Evan Vucci/AP

Фотографы попросили Трампа и Меркель пожать друг другу руки, гостья повернулась к американскому президенту и обратилась к нему, но тот не ответил. "Неясно, слышал ли Трамп слова канцлера", - сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.

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Тем не менее Трамп и Меркель обменялись рукопожатиями по окончании пресс-конференции, а президент США даже опубликовал в своем фейсбуке фотографию рукопожатия, сообщает Газета.ru.

«Для меня честь сегодня приветствовать канцлера Меркель в Белом доме. Наши две нации имеют много общего, и наш союз является символом силы для всего мира», — говорится в сообщении к опубликованному фото.