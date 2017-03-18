Вас трясет перед посадкой самолета? А посмотрите, что происходит в кабине пилота!

Польский пилот разместил видеокамеру рядом и заснял себя в момент приземления. Видна реакция мужчины, когда он совершает опасный маневр, пишет Rus.Tvnet.

«Я всегда говорю, что пилоты по сути получают зарплату за одну (сложную) посадку в месяц. Это был день, когда я заработал свою!», - написал он. Неудивительно, что после столь напряженных минут посадки пилот облегченно улыбается.