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Вас трясет перед посадкой самолета? А посмотрите, что происходит в кабине пилота!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: скриншот

Пилот Артур Киелак опубликовал видеоролик, где показал, насколько тяжело сажать Boeing 737 в условиях шквального ветра.

Польский пилот разместил видеокамеру рядом и заснял себя в момент приземления. Видна реакция мужчины, когда он совершает опасный маневр, пишет Rus.Tvnet.

«Я всегда говорю, что пилоты по сути получают зарплату за одну (сложную) посадку в месяц. Это был день, когда я заработал свою!», - написал он. Неудивительно, что после столь напряженных минут посадки пилот облегченно улыбается.

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