Вас трясет перед посадкой самолета? А посмотрите, что происходит в кабине пилота!
18. март 2017 21:24
Пилот Артур Киелак опубликовал видеоролик, где показал, насколько тяжело сажать Boeing 737 в условиях шквального ветра.
Польский пилот разместил видеокамеру рядом и заснял себя в момент приземления. Видна реакция мужчины, когда он совершает опасный маневр, пишет Rus.Tvnet.
«Я всегда говорю, что пилоты по сути получают зарплату за одну (сложную) посадку в месяц. Это был день, когда я заработал свою!», - написал он. Неудивительно, что после столь напряженных минут посадки пилот облегченно улыбается.