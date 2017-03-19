Виновник ДТП, в котором погиб ребенок, получил условный срок

Согласно обвинению, Илья Куссул (39 лет) 4 января прошлого года в 15.45 ехал на Volkswagen Golf Variant из Нарвы в сторону Силламяэ, когда начал совершать в запрещенном месте при ограниченной видимости обгон и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Audi A4, которая ехала из Таллинна в направлении Нарвы. Столкновение произошло на 191-ом километре шоссе Таллинн-Нарва, пишет Postimees.

Фото с места смертельного ДТП

Помимо водителя в Volkswagen находились 33-летняя женщина, восьмилетняя девочка и двухлетний мальчик. Вместе с 28-летним мужчиной, который был за рулем Audi, ехала 27-летняя женщина.

В ДТП пострадали все шесть человек, но самые тяжелые травмы получил двухлетний мальчик из Volkswagen, а также водитель и пассажир Audi. Прибывшие на место медики пытались вернуть ребенка к жизни, но, к сожалению, им это не удалось и мальчик умер на месте происшествия. Другие пострадавшие были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу.

Оба водителя были трезвыми и имели действующие водительские права. Во время аварии шел снег, дорога была скользкой и заснеженной.

Урок на всю жизнь

Вируский уездный суд признал Куссула в порядке упрощенного производства виновным в нанесение серьезного вреда здоровью двум людям и смерти одного человека.

Куссул был признан виновным на основании параграфа Уголовного кодекса, который предусматривает нарушение лицом, управляющим транспортным средством, требований движения либо эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. За это нарушитель наказывается денежным штрафом или до трех лет тюремного заключения.

Суд приговорил его к одному году и шести месяцам тюремного заключения, но, поскольку дело проходило в рамках упрощенного производства, наказание было уменьшено на одну треть. Поэтому в итоге он был приговорен к одному году тюремного заключения, которое не придется отбывать, если в течение двух лет испытательного срока он не совершит новое преступление.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Яаника Кыргмаа объясняет, что она ходатайствовала об условном сроке, поскольку до сих пор поведение мужчины, в том числе на дороге, было образцовым.

«Обвиняемый совершил преступление по халатности и это урок ему на всю жизнь», - сказала Кыргмаа.

Суд согласился с требуемом прокурором наказанием. Также Куссул должен выплатить производственные расходы в размере 623 евро, возместить моральный ущерб пострадавшим в размере 22 000 евро и возместить одному из пострадавших издержки на правовую помощь в размере 1600 евро.

В качестве дополнительного наказания у него изъяты водительские права на шесть месяцев.

Трагическая авария возле Силламяэ/Фото читателя Postimees

На месте аварии уже случались смертельные ДТП

Авария, в результате которой погибло двое взрослых и ребенок, произошла в километре от места нынешней – на 190 км того же шоссе, 8 декабря 2013 года. Легковой автомобиль Opel, которым управляла 44-летняя женщина, двигался в сторону Нарвы. В машине находились еще двое взрослых и две девочки двух и трех лет. Другой автомобиль, следовавший за Opel, пошел на обгон и, заканчивая маневр, задел Opel своей задней частью.

В момент аварии дороги были очень скользкими. В результате контакта автомобиль Opel потерял управляемость, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. Все участники аварии использовали ремни безопасности, а дети — установленные требованиями приспособления.

Пассажиры Opel - 35-летний мужчина и 43-летняя женщина - погибли на месте, а находившиеся в этой же машине девочки двух и трех лет были госпитализированы, но старшая скончалась через два дня в больнице.

День 8 декабря для шоссе Таллинн-Нарва можно назвать роковым. Еще одна трагедия произошла на 181-м километре шоссе Таллинн-Нарва днем 8 декабря 2011 года, когда грузовик Scania, у которого спустилась шина, выехал на встречную полосу и столкнулся там с легковым автомобилем Nissan. В легковушке находились две женщины: водитель - 39-летняя женщина и ее мать 74 лет, обе погибли на месте. И водитель, и пассажирка Nissan были пристегнуты.