Жителей Эстонии научат здороваться

С понедельника в Эстонии стартует кампания, которая призвана научить жителей здороваться друг с другом. Руководитель проекта архитектор по интерьеру Иви-Эльс Шнейдер считает, что простое вежливое выражение способно помочь развитию Эстонии.
«У приветствия очень важная роль в нашей жизни. Мы не умеем правильно использовать слова приветствия», - заявила она в передаче Vikerraadio, добавив, что люди порой не осознают, что простое приветствие может открыть много дверей, сообщает портал Postimees.ee.
По ее словам, во время подготовки к кампании многие люди рассказали о множестве ситуаций, когда кто-то не умел произнести простые слова.
«Это показывает, что проблема есть, что здороваться у нас не умеют», - сказала она, добавив, что приветствие – это первое проявление уважения в межличностном общении.