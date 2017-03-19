Жителей Эстонии научат здороваться

«У приветствия очень важная роль в нашей жизни. Мы не умеем правильно использовать слова приветствия», - заявила она в передаче Vikerraadio, добавив, что люди порой не осознают, что простое приветствие может открыть много дверей, сообщает портал Postimees.ee.

По ее словам, во время подготовки к кампании многие люди рассказали о множестве ситуаций, когда кто-то не умел произнести простые слова.

«Это показывает, что проблема есть, что здороваться у нас не умеют», - сказала она, добавив, что приветствие – это первое проявление уважения в межличностном общении.